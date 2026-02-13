Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Real Madrida 73:77 (19:20, 14:23, 28:19, 12:15), u utakmici 28. kola Evrolige, i pretrpeli svoj deveti uzastopni poraz u duelima protiv tog španskog kluba.

Kako su javile "sportske.net", Partizan će zatražiti ekspertizu suđenja nakon ovog meča.

Posebno je pažnju privukao podatak koji je retko viđen na evroligaškim parketima, Partizan je tokom čitave utakmice izveo svega tri slobodna bacanja.

Teško je setiti se kada se poslednji put dogodilo da domaći tim u Evroligi ima ovako mali broj penala, a upravo taj detalj biće jedan od ključnih razloga zbog kojih će Partizan tražiti dodatno objašnjenje i analizu arbitraže.

Kako se navodi, klub će odmah podneti dokumentaciju za ekspertizu suđenja, a u centru pažnje biće odluke sudijske trojke koju su činili Emin Mogulkoč, Rajn Perandi i Tomas Bisuel.

Sa druge strane, Real Madrid je tokom meča izveo čak 18 slobodnih bacanja i bio precizan 13 puta, što je dodatno podgrejalo utisak u taboru Partizana da kriterijum nije bio ujednačen.

