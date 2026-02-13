Slušaj vest

Real Madrid je uspeo da pobedi Partizan (77:73) u 28. kolu Evrolige, a crno-beli su posle meča odmah tražili dodatnu ekspertizu suđenja.

Kako i ne bi posegli za takvom odlukom, kada je sudijska trojka Emir Mogulkoč, Rain Perandi, Tomas Bisuel, Realu sudila samo 11 faulova za 40 minuta, a Partizanu dala svega 3 bacanja...

Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Odluke o kojima će tek pričati širom košarkaških krugova!

Ne propustiteEvroligaKURIR NA LICU MESTA! Grobari gađali sudije i igrače Reala, a onda se umešao Hezonja - ljubimac navijača Partizana je šokirao potezom! (VIDEO)
Mario Hezonja
EvroligaCIRKUS! ŠTA SUDIJE RADE PARTIZANU PRED PUNOM ARENOM! Nečuven kriterijum arbitara koji će ući u istoriju svetske košarke...(VIDEO)
Partizan - Real Madrid
EvroligaDRAMA DO POSLEDNJE KAPI ZNOJA U ARENI! Real na gurku pobedio Partizan koji se vratio iz mrtvih, ali nije mogao do konačnog trijumfa! Neverovatan meč u Beogradu!
Sterling Braun
EvroligaPARTIZAN SE ŽALIO EVROLIGI NA SUĐENJE: Crno-beli odmah podneli dokumenta za ekspertizu
Partizan - Real Madrid

BONUS VIDEO:

Grobari gađali sudije i igače Reala, Hezonja pozdravio navijače Partizana! Izvor: Kurir