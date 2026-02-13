Partizan se već žalio na sudije.
IZ RUBRIKE VEROVALI ILI NE! Sudijska trojka, na čelu sa Mogulkočom - uništila Partizan protiv Reala! Samo 3 bacanja za 40 minuta košarke! Kakav je vaš komentar?
Real Madrid je uspeo da pobedi Partizan (77:73) u 28. kolu Evrolige, a crno-beli su posle meča odmah tražili dodatnu ekspertizu suđenja.
Kako i ne bi posegli za takvom odlukom, kada je sudijska trojka Emir Mogulkoč, Rain Perandi, Tomas Bisuel, Realu sudila samo 11 faulova za 40 minuta, a Partizanu dala svega 3 bacanja...
Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Odluke o kojima će tek pričati širom košarkaških krugova!
