Duel Panatinaikosa i Fenerbahčea imao je završnicu za infarkt, a dramatični događaju viđeni su i posle meča.
Evroliga
BURNE SCENE U ATINI: Matijas Lesor pobesneo, uleteo na teren i nasrnuo na Boldvina!
Šampion Evrope zadao je bolan udarac Atamanovoj ekipi, a njih je bilo i posle meča.
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Panatinaikos u Atini sa 85:83 u derbiju 28. kola Evrolige, a ova utakmica nije mogla da prođe bez tenzija.
Boldvin je došao do centra terena i „šepurio“ se, sve je to isprovociralo Matijasa Lesora koji je uleteo na parket i nasrnuo na igrača Fenera.
Nastala je velika gužva, na kraju je Lesor ipak sprečen da napravi veći haos.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
