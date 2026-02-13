Slušaj vest

Šampion Evrope zadao je bolan udarac Atamanovoj ekipi, a njih je bilo i posle meča.

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Panatinaikos u Atini sa 85:83 u derbiju 28. kola Evrolige, a ova utakmica nije mogla da prođe bez tenzija.

Boldvin je došao do centra terena i „šepurio“ se, sve je to isprovociralo Matijasa Lesora koji je uleteo na parket i nasrnuo na igrača Fenera.

Nastala je velika gužva, na kraju je Lesor ipak sprečen da napravi veći haos.

Pogledajte kako je sve to izgledalo: