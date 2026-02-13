Slušaj vest

Turski tim je do pobede vodio Tarik Biberović sa 26 poena, uz četiri uhvaćene lopte, Vejd Boldvin je dodao 13 poena, uz devet asistencija i četiri skoka, a Mikael Jantunen je upisao 11 poena i tri skoka.

1/31 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U domaćoj ekipi najefikasniji je bio Huančo Ernangomes sa 18 poena, uz 12 skokova, dok je Kendrik Nan postigao poen manje, uz pet skokova i po četiri asistencije i ukradene lopte.

Fenerbahče posle sedme uzastopne pobede na prvom mestu Evrolige ima učinak 20/7, a Panatinaikos na devetoj poziciji ima 16 pobeda i 12 poraza.

U narednom kolu Fenerbahče dočekuje Partizan, dok Panatinaikos u Atini igra protiv Pariza.

Dubai je na gostovanju savladao Milano sa 96:78 (18:20, 33:26, 22:13, 23:19).

Dabl-dabl učinak u gostujućem timu imao je Mfiondu Kabengele sa 22 poena i 10 skokova, srpski igrač Filip Petrušev je upisao 15 poena, a Džanan Musa je zabeležio 13 poena, četiri asistencije i tri skoka.

U ekipi Milana bolji od ostalih je bio srpski košarkaš Marko Gudurić sa 19 poena i pet asistencija, Zek Ledej je dodao 11 poena, uz četiri skoka, dok je Kvin Elis postigao 10 poena, uz četiri uhvaćene lopte i tri asistencije.

Dubai posle treće vezane pobede u Evroligi zauzima 11. mesto sa polovičnim učinkom 14/14, a Milano sa istim učinkom zauzima 12. poziciju.

U sledećem kolu Dubai dočekuje Asvel, dok Milano gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.