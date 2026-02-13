Slušaj vest

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener crno-belih Đoan Penjaroja:

- Teško je, ali najvažnije je da sam ponosan na igrače, takmičili su se sa energijom, bilo je grešaka, ali smo priveli meč kraju tako da je bilo 50-50 šansi. Igrali smo dobru odbranu, mali detalji su odlučili – verovatno dva ofanzivna skoka i šutevi su odlučili da oni pobede - započeo je Penjaroja.

- To je košarka. Tačno je da su najbitniji igrači imali veliku minutažu i moguće da su do poslednjeg minuta tog mogli malo da se odmore. Ali, nema tu kajanja i nema opravdanja. Borili smo, igrali smo timsku košarku. a to je najvažnije za nas. Jasno je da moramo da oporavimo igrače, a imali smo i lošu situaciju sa Dilanom Osetkovskim danas.

Najvažnije za ekipu, prema rečima trenera je atmosfera.

- Atmosfera je za nas najvažnija, večeras je bilo neverovatno i to je za nas najvažnije, da igramo u takvoj atmosferi. Unapredili smo to i u svlačionici, to mi je posao. Imali su igrači želje da pokažu navijačima da će se boriti i pokazati drugo lice.

Prokomentarisao je i vest o suspenziji Dilana Osetkovskog.

- Situacija sa Dilanom je veliko iznenađenje. Dobili smo informaciju kada smo završili današnji trening. Čudna je situacija. Dilan je bio pozitivan pre 27 meseci i da baš danas dođe da informacija. Imamo malo vremena da nađemo drugog igrača za ABA ligu, a onda i Evroligu. Užasna je vest i za njega lično i za nas. Trenutno je van tima.

Upitan je i da prokomentariše odnos sudija i prema njemu lično kao treneru, ali i prema klubu.

- Nemoguće je ovde pričati o sudijama, ukoliko kažem – u narednih mesec dana ću jesti kod kuće.

Na kraju je podvukao šta to crno-beli moraju bolje u završnici.

- Jasno je da ako se borimo kao danas ili kao protiv Makabija. Izgubili smo tri utakmice u neizvesnoj završnici. Danas je bilo jasno da smo promašili bitne šuteve, da moramo da odmorimo igrače sa velikom minutažom - zaključio je Penjaroja.

