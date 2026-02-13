Nakon meča trener Reala Serđo Skariolo govorio je faulovima koi Realu nisu često svirani, samo 11 za ceo meč, pa je objasnio i zašto je to tako...

- Mi smo tim koji je navikao da igra u reketu, želim više čak to da radimo. Partizan je dobar sa perimetra, šuteri... Mislim da smo pobedili u reketu i iznudili faulove konstantno, verovatno je greška što smo ostali previše na perimetru krajem treće četvrtine. Umesto da budemo oprzniji i da budemo u reketu, da iznudimo faulove, teško nas je zaustaviti kada smo agresivni u reketu - rekao je Serđo Skariolo.