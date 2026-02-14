Slušaj vest

Gledali smo neverovatno borben i dramatičan meč u Areni, a Partizan je za 40 minuta košarke izveo svega tri penala i to na svom parketu što je zaista podatak iz rubrike "verovali ili ne".

Utiske posle teškog poraza izneo je i centar crno-belih, Bruno Fernando.

- Baš kao što kažete, bio je to težak poraz. Mislim da smo imali priliku da pobedimo, naročito u završnici. Napravili smo nekoliko grešaka, a da smo njih ispravili mogli smo realno da pretvorimo ovo u pobedu. Početak četvrte četvrtine nije bio nimalo prijatan za nas. Oni su dobra ekipa, napravili su dosta prilagođavanja, pronašli načine da poentiraju u odsudnim momentima i odigrali su odbranu kad im je to trebalo. S druge strane, mislim da smo mi sa naše strane mogli da budemo malo agresivniji, da tražimo način da mnogo češće idemo na liniju penala.

Zatim se osvrnuo i na slobodna bacanja.

- Mislim da smo na liniji penala bili samo tri puta i čini mi se da sam to bio samo ja. Da smo uspeli da pronađemo tu agresivnost malo ranije, pa čak i u samom finišu, da više napadamo njihove visoke igrače i bolje sprovodimo planove u napadu... Ali, sveukupno, mislim da smo odigrali dobar meč, pogotovo kod kuće. Publika je bila sjajna. Kao što sam rekao, imali smo šanse, ali mora se odati priznanje protivniku. Pogađali su kad je trebalo i pobedili su.

Otkrio je Fernando i da se suzdržava da ne kaže svašta.

- Ima mnogo toga što bih mogao da kažem, ali neću. Naravno da nam je teško kad odmah posle jutarnjeg treninga saznamo da je još jedan igrač van stroja. Pogotovo neko ko nam je ključan i ko nam je toliko pomagao u poslednje vreme. On je čovek koji je baš sad uhvatio ritam, dolazio je do svojih pozicija i šuteva koji su nam večeras trebali. Ali to je deo igre. To je košarka. Moraš da imaš taj mentalitet da sledeći igrač uskoči i zameni onog koga nema. Kao što kažeš, falilo nam je igrača, i Kem nam je nedostajao na terenu. Jedva čekamo da nam se momci vrate, ali ne smemo da tražimo izgovore. Nismo jedina ekipa koja prolazi kroz to i, na kraju dana, to je košarka. To je igra serija; mi moramo da napravimo svoje serije, oni svoje. Odigrali smo dobro, ali tih par grešaka tu i tamo nas je koštalo pobede, to je sve.

Crno-beli su prošli kroz težak period i Bruno Fernando je toga svestan.

- Kao što sam govorio i ranije, prošli smo kroz težak period. Naročito kada sam tek stigao, stvari su krenule potpuno drugačijim tokom od očekivanog. Mnogo toga nije štimalo i morali smo kao ekipa da pronađemo tu neku našu tačku gde možemo da se zbližimo, povežemo i nađemo način da preokrenemo sezonu. Ostalo je još mnogo utakmica, možemo da napravimo dobru seriju. Na kraju krajeva, košarka treba da bude zabavna i da se u njoj uživa, to uvek kažem, i mislim da smo sad pronašli taj put da igramo timski i mnogo više uživamo u igri. Rezultati to i pokazuju.

Govorio je i o blokadama koje sve češće pravi.

- Celi život lupam blokade. Mislim da je sve u čitanju igre i proceni kada treba da kreneš na loptu, a kada ne. Kad sam tek došao, činilo mi se da su me sudije stalno uzimale na zub, sudili su mi faulove i stalno sam bio u problemu sa ličnim greškama. Ne želim ništa loše da kažem protiv sudija, nadam se da razumeju šta hoću da kažem, ali mislim da sam samo pronašao način da se mnogo bolje kontrolišem, da ne pravim glupe faulove i da prosto ostanem na terenu. Što duže igraš, imaš više šansi za takve poteze.

A i o sudaru sa Tavaresom.

- To je očigledno težak izazov za svakoga. Mislim da smo uradili dobar posao. Oni su ekipa koja zna kako da igra sa njim i koriste ga vrhunski. Ponekad, zbog naših odbrambenih postavki, ne možemo da se fokusiramo samo na jednog čoveka, već na ceo tim, i moramo da igramo onako kako smo do sada igrali. Neki igrači će uvek naći način da poentiraju, takvi su prosto. On mi je dobar prijatelj, uvek je lepo igrati protiv takvog igrača i sjajnog čoveka, ali sam ipak hteo da mi pobedimo.

Za kraj, pohvalio je i Džekirija.

- On je dobar od prvog dana kako je stigao. Tonje je sjajno pojačanje za nas, mnogo smo srećni što je tu. Donosi nam nešto drugačije; pomaže nam u skoku, pogađa te šuteve sa poludistance, pravi dobre blokove i odlično se otvara ka košu. Mislim da se super uklopio sa momcima, posebno sa Nikom, imaju tu neku hemiju na terenu. Lepo je gledati ga, dobro je što je sa nama i srećni smo zbog toga - zaključio je Bruno Fernando.

