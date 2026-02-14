Slušaj vest

Monako je sinoć prekinuo seriju poraza, na svom terenu je savladao Baskoniju sa 102:92, ali finansijski problemi i dalje nisu rešeni, niti rešenja ima na vidiku.

Prva zvezda Monaka Majk Džejms sve to veoma teško podnosi, što je potvrdio i posle utakmice svojim objavama na mreži ''X''.

''Baš su me izbacili iz takta! Kako god, ovog leta sam slobodan igrač. Jedva čekam da budem plaćen. Igrati se mojim novcem i praviti me budalom je prljava igra'', poručio je Džejms i objasnio šta je ono što ga najviše ljuti u celoj situaciji.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

''Evo šta je ludo. Dugo sam u Evropi. Znam da isplate nekad mogu da budu nesigurne, ali nemoj da me lažeš i da govoriš da novac stiže kad ne stiže i da ja ispadam budala. Sad je to već nepoštovanje!

Kažu da sam plaćenik, a potpisao sam više godina nego bilo ko i započeo sam sve ovo. Ljudi su ludi.

Nadam se da će stručni štab, igrači, radnici i ljudi iz kancelarije stvarno dobiti svoj novac. Trenutno radimo na čistom entuzijazmu'', napisao je Džejms.

Ipak, ruskog milijardera Alekseja Fedoričeva, sponzora kluba, izdvojio je iz ove priče.

''Aleksej Fedoričev, ti si moj čovek. S tobom nema problema. Obećavam ti'', naglasio je Džejms.

Kurir sport / Sportske.net