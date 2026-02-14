Slušaj vest

Partizan je u 28. kolu Evrolige posle velike borbe poražen od Madriđana rezultatom 73:77. Crno-beli su pružili jak otpor favorizovanom rivalu, ali su na kraju ostali poraženi.

Zvuči neverovatno da je Partizan na celoj utakmici izveo samo tri slobodna bacanja, dok je rival imao 18 istih.

Penjaroja nakon utakmice nije želeo da govori o arbitrima, ali je njegova poruka jasno rekla da nije zadovoljan.

"Znate da ne smem da pričam o sudijama, inače ću narednog meseca ručati samo u svojoj kući"

Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Poručio je i da mu nije bila najjasnija situacija u samoj završnici, pre trojke Andresa Feliza koja je presudila utakmicu u korist Reala.

"Mislim da smo se veoma dobro takmičili. Na kraju je to bila 50-50 utakmica u poslednjem minutu. Moram da pogledam poslednji ofanzivni skok, kada je Real ubacio trojku odluke, mislim da je to bio ključni trenutak utakmice", rekao je Španac

Time je aludirao na prve trenutke posle ofanzivnog skoka gostiju i na kontakt Marija Hezonje, koji je rukom sklonio od sebe Dvejna Vašingtona na početku prodora. Sudije nisu dosudile prekršaj u napadu, a gosti su u nastavku te akcije stekli presudnu prednost, košem preciznog Dominikanca.

