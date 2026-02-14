Partizan je u 28. kolu Evrolige posle velike borbe poražen od Madriđana rezultatom 73:77 . Crno-beli su pružili jak otpor favorizovanom rivalu, ali su na kraju ostali poraženi.

Zvuči neverovatno da je Partizan na celoj utakmici izveo samo tri slobodna bacanja, dok je rival imao 18 istih.

Penjaroja nakon utakmice nije želeo da govori o arbitrima, ali je njegova poruka jasno rekla da nije zadovoljan.

"Znate da ne smem da pričam o sudijama, inače ću narednog meseca ručati samo u svojoj kući"