Partizan je u petak uveče u 28. kolu Evrolige pružio odličan otpor Real Madridu i ušao u neizvesnu završnicu, ali su gosti iz Španije uspeli da zabeleže pobedu.

Isak Bonga je na ovoj utakmici postigao 12 poena, uz osam skokova i po dve ukradene lopte i asistencije, ali i brojne stvari koje ne ulaze u statistiku, a utisak je da je u takvim odličan.

Nemački reprezentativac je protiv Reala odigrao 35 i po minuta, što je ubedljivo najviše gledajući sve košarkaše oba tima.

Bonga je odavno miljenik navijača i nema sumnje da bi bio prvi odgovor velike većine pristalica na pitanje "kojeg košarkaša bi voleli da zadržite u Partizanu?".

Radi se o igraču koji je prilično zanimljiv brojnim timovima, kako u Evropi, tako i u NBA.

Kako saznaje i prenosi "Meridian sport", Partizan je odbio četiri ponude iz NBA i odlučio da zadrži Bongu u klubu.

Crno-beli nisu spremni da se odreknu košarkaša ni uz odlično obeštećenje koje bi klub dobio.

