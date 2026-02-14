Slušaj vest

Rajt je u trijumfu nad Hapoelom 93:82 postigao 25 poena (8/10 za dva poena, 9/9 sa linije slobodnih bacanja), uz šest skokova, jednu asistenciju i osam iznuđenih prekršaja. Ostvario je indeks korisnosti (PIR) 34, što je bio najviši učinak u 28. kolu.

To mu je prvo priznanje za MVP-ja kola u karijeri, a drugi je igrač Žalgirisa sa tim priznanjem u sezoni 2025/26, posle Silvana Fransiska, koji je bio ko-MVP sedmog kola zajedno sa Čimom Monekeom iz Crvena zvezda.

Odličan učinak imao je i Mfiondu Kabengele iz Dubaija, koji je ostvario indeks 32 u pobedi svog tima na gostovanju kod Milana (96:78). Kabengele je ubacio 22 poena (7/10 za dva, 2/2 za tri, 2/3 slobodna bacanja), uz 10 skokova, jednu blokadu i pet iznuđenih faulova.

Indeks 31 zabeležili su Tamir Blat iz Makabija i Huančo Ernangomes iz Panathinaikosa. Blat je predvodio Makabi do pobede posle produžetka nad Bajernom (111:106) sa 20 poena (6/6 za tri poena), šest skokova i devet asistencija. Ernangomes je u porazu od aktuelnog šampiona Fenerbahčea (85:83) zabeležio 18 poena i 12 skokova.

Listu najzapaženijih pojedinaca kola upotpunio je Roman Sorkin iz Makabija sa indeksom 29, uz učinak od 21 poena, četiri skoka, sedam asistencija, dve blokade i četiri iznuđena prekršaja protiv Bajerna.

Bonus video: