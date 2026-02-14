Slušaj vest

Konsultant za suđenje Tod Vornik analizirao je odluke arbitara u pobedi Olimpijakosa nad Crvenom zvezdom u 28. kolu Evrolige (92:86).

Vornik je, u tekstu za "Basket News", istakao značajne nedoslednosti u kriterijumu dosuđivanja faulova u aktu šuta i propuštene prekršaje, zaključivši da, iako Zvezda ima legitimne zamerke, sudije Evrolige generalno imaju problem sa doslednim kriterijumom za faul.

Iako nisu izneli konkretne primere, Tod se osvrnuo na suđenje u drugom poluvremenu, posebno na nekoliko ključnih situacija vezanih za akt šuta.

Pa, krenimo redom...

Zbrka oko akta šuta

Da li ste zbunjeni kriterijumom za akt šuta u Evroligi? Ako jeste, niste jedini.

Počnimo od 8:59 u trećoj četvrtini.

Tajler Dorsi prodire ka košu i nad njim faul pravi Džered Batler. Sporno je da li je Dorsi završio vođenje lopte i započeo proces šuta u trenutku kontakta – ali potom gubi kontrolu, ponovo je uspostavlja i samo baca loptu ka košu, što očigledno nije akt šuta.

Zapamtimo tu situaciju i pređimo na sledeće.

Kasnije u trećoj četvrtini, na 3:09, Dorsi čuva Semija Oželeja u postu.

Reč je o nejednakom duelu i Dorsi želi da napravi faul, ali u trenutku kontakta Oželej je jasno završio vođenje i započeo radnju koja obično prethodi šutu.

Umesto faula u aktu šuta, sudija pokazuje "faul na zemlji". U poređenju sa prethodnom situacijom, gde je Dorsiju dosuđeno dva slobodna bacanja, ovo nije ni blizu iste odluke. Nedoslednost bode oči.

U četvrtoj četvrtini, na 7:55 do kraja, Frenk Nilikina pravi faul nad Jagom dos Santosom, takođe označen kao faul na zemlji.

Ponovo, u trenutku kontakta deluje da je Jago već prikupio loptu i započeo pokret koji prethodi šutu, što znači da je trebalo dosuditi faul u aktu šuta i dodeliti dva slobodna bacanja.

Nisu sve odluke bile na štetu Crvene zvezde. Na 6:37 do kraja, Evan Furnije pravi faul u aktu šuta nad Batlerom.

Odmah nakon kontakta, Batler lukavo stavlja obe ruke na loptu i "proizvodi" šut ka košu.

Sudije su prihvatile ono što im je Batler "prodao" i dodelile mu dva slobodna bacanja.

Ali najbolje je ostavljeno za kraj.

Na 5:01 do kraja, Saša Vezenkov je uz levu aut-liniju, oko 10 metara od koša – nema šanse da planira šut sa te pozicije.

Oželej pruža ruku, dolazi do kontakta, a potom Vezenkov započinje pokret šuta i "proizvodi" pokušaj.

Dosuđen je faul i zvezda Olimpijakosa dobija tri slobodna bacanja za ono što je trebalo da bude faul na zemlji.

Slična situacija viđena je u 27. kolu na utakmici Dubai – Real Madrid, i možda je bila još očiglednija.

Na 9:11 do kraja meča, Makinli Rajt Četvrti nailazi tik preko linije centra na Fakunda Kampaca.

Kod prvog kontakta, Kampaco je imao pravilno zauzet odbrambeni stav sa obe noge na podu i ostao je nepomičan tokom akcije.

Rajt ga prolazi levom nogom, ali desna noga prolazi pravo kroz sredinu tela braniča.

Greška koja sledi je još ozbiljnija. Kampacu je dosuđen blokada-faula, a Rajtu su pogrešno dodeljena tri slobodna bacanja za "proizveden" šut sa 13 metara, iako pre kontakta nije ni približno započeo pokret šuta.

Kao i u situaciji sa Vezenkovim, sudije u oba slučaja nemaju jasan ugao da utvrde da li je započet pokret naviše, što je obavezno prema pravilima i smernicama Evrolige.

U takvim situacijama, kada sudije nemaju jasan pregled, podrazumevana odluka mora biti faul na zemlji, a ne faul u aktu šuta.

Ovakve odluke za dalekometne, ne-košarkaške, "proizvedene" šuteve nastavljaju da obesmišljavaju igru, za razliku od onoga što se dešava širom sveta u NBA, NCAA i FIBA takmičenjima.

Nesportski faulovi

Na 8:48 u trećoj četvrtini, Batler pravi faul nad Vezenkovim.

Trener Jorgos Barcokas traži proveru i nakon gledanja snimka sudije zaključuju da Batler nije pokušao da igra na loptu.

Svaki put kada dođe do hvatanja za nadlakticu, velika je verovatnoća da će biti dosuđen nesportski faul.

Za razliku od toga, u 27. kolu na utakmici Pariz – Fenerbahče, Onuralp Bitim je na 43 sekunde do kraja treće četvrtine napravio faul nad Džastinom Robinsonom prilikom šuta za tri poena.

Snimak jasno pokazuje da Bitim podvlači stopalo pod Robinsona, koji potom doskače na njega. Sudije Evrolige po ovom pitanju nemaju diskreciono pravo.

Prema smernicama, "Faul pri doskoku stopalo pod stopalo uvek se dosuđuje kao nesportski faul".

U toj situaciji morao je biti dosuđen nesportski faul.

Još nekoliko spornih situacija

Postoji još nekoliko zanimljivih situacija iz drugog poluvremena utakmice Olimpijakos – Zvezda.

Na 7:22 u trećoj četvrtini, Nvori je ispravno dosuđena nedozvoljena blokada zbog naletanja na Tomasa Vokapa.

Odgovornost za kontakt je na napadaču.

S obzirom na to da je Evroliga imala problema sa ovom odlukom u poslednje vreme, ohrabrujuće je videti da je ovde pravilno primenjena.

Sudije često upadaju u problem kada donose odluke van svoje primarne zone odgovornosti bez jasnog pregleda cele akcije.

Na 4:20 u trećoj četvrtini, Džoel Bolomboj pravi faul u aktu šuta nad Nikolom Milutinovim.

Deluje da je defanzivac ostao vertikalan tokom cele akcije. Još važnije, sudija na produženoj liniji slobodnih bacanja imao je odličan ugao, za razliku od sudije koji je trčao iza akcije i doneo odluku sa spoljne strane.

Razumljivo je kada očigledan faul promakne pa kolega pritekne u pomoć.

Ali u ovoj situaciji odluku je trebalo prepustiti sudiji sa boljim uglom.

U akciji na kraju treće četvrtine, 23 sekunde pre kraja, glavni sudija koji je pod košem ne vidi da Oželej prvi pravi nedozvoljeni kontakt.

Potom vidi reakciju Vezenkova i pogrešno dosuđuje ofanzivni faul.

Na 15 sekundi do kraja utakmice, pri rezultatu minus šest za Zvezdu, Čima Moneke prodire ka košu i pokušava da doda loptu Oželeju.

Tajrik Džouns ispruža levu nogu unazad i nelegalno blokira loptu.

Propušteni prekršaj verovatno nije uticao na konačan rezultat, ali svakako nije ostavio dobar utisak kod gostujućeg tima i možda je doprineo izjavama nakon meča.

Zaključak – Da li Zvezda ima osnova za žalbu?

Samo na osnovu drugog poluvremena, deluje da Crvena zvezda ima konkretne argumente, posebno kada je reč o situacijama u aktu šuta.

Sudije Evrolige nastavljaju da imaju problem sa doslednom primenom kriterijuma za akt šuta.

S jedne strane, dodeljuju slobodna bacanja za dalekometne, ne-košarkaške, "proizvedene" šuteve bez jasnog utvrđivanja da li je započet pokret naviše.

S druge strane, pod košem su ponekad previše stroge i ne dodeljuju slobodna bacanja kada bi trebalo.

