Evroligaška utakmica između Olimpijakosa i Crvene zvezde pripala je grčkom klubu, a dešavanja u drvorani u Pireju odrazila su se i na fudbalski klub AEK iz Atine.

Naime, prema navodima grčke “Gazete” Marko Nikolić odlučio je da se rastane sa prvim saradnikom Aleksandrom Rogićem, a razlog je zato što je jedan od trenera AEK-a otišao na košarkašku utakmicu Olimpijakosa i Zvezde bez da je obavestio šefa stručnog štaba.

Rogić je utakmicu gledao u društvu Novaka Đokovića, međutim nije javio Nikoliću da će pruisustvovati duelu dva crveno-bela tima što se se ispostavilo kao dovoljan razlog za kraj saradnje dvojice srpskih trenera.

Isti izvor navodi da je saradnja koja je trajala od prvog dana u AEK-u odmah okončana i da Rogić nije optutovao u Solun gde atinski tim očekuje susret sa PAOK-om.

Nikolić i Rogić su pre AEK-a sarađivali i u CSKA iz Moskve, ali i Šabab Al Ahliju.

