KAKAV SKANDAL! Marko Nikolić, trener AEK-a, dao otkaz svom pomoćniku koji je u društvu Novaka Đokovića gledao Crvenu zvezdu u Pireju!
Evroligaška utakmica između Olimpijakosa i Crvene zvezde pripala je grčkom klubu, a dešavanja u drvorani u Pireju odrazila su se i na fudbalski klub AEK iz Atine.
Naime, prema navodima grčke “Gazete” Marko Nikolić odlučio je da se rastane sa prvim saradnikom Aleksandrom Rogićem, a razlog je zato što je jedan od trenera AEK-a otišao na košarkašku utakmicu Olimpijakosa i Zvezde bez da je obavestio šefa stručnog štaba.
Rogić je utakmicu gledao u društvu Novaka Đokovića, međutim nije javio Nikoliću da će pruisustvovati duelu dva crveno-bela tima što se se ispostavilo kao dovoljan razlog za kraj saradnje dvojice srpskih trenera.
Isti izvor navodi da je saradnja koja je trajala od prvog dana u AEK-u odmah okončana i da Rogić nije optutovao u Solun gde atinski tim očekuje susret sa PAOK-om.
Nikolić i Rogić su pre AEK-a sarađivali i u CSKA iz Moskve, ali i Šabab Al Ahliju.
