Košarkaški klub Partizan je ove sezone u otvorenoj nemilosti evroligaških glavešina. Od prvog kola do danas, sudijske odluke koje idu direktno na štetu Partizana postale su pravilo, a ne izuzetak. Zbog velikog broja problema unutar samog tima i trenera, kao i igre, o tome se nije toliko pričalo i pisalo, ali... Otvorena pljačka Partizana na sceni je od 1. kola ove evroligaške sezone.

Kulminacija takvog odnosa viđena je u meču protiv Real Madrid, gde je s Partizanom ponovo "obrisan pod". Umesto da se priča o košarci, energiji i borbi, fokus je ponovo bio na sudijama i njihovim odlukama koje su direktno uticale na tok i ishod utakmice. Kada se vidi odluka u prvom napadu na meču, sve dalje postaje jasno. Ne postoji očigledniji primer faula u napadu od onoga što se desilo kada je podbačena lopta u Areni i krenula utakmica... Za sve, osim za neke anonimne Estonce - koji su, naravno, svesno poslati da "dele pravdu" Partizanu.

Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

A paradoks je ogroman. Partizan je klubu i ligi dao više nego što se može izmeriti statistikama. Najveća prosečna poseta u Evropi. Pa, po dvadeset hiljada ljudi na svakoj domaćoj utakmici. Slike koje obilaze svet, pune hale, atmosfera koja Evroligu podiže iznad puke sportske manifestacije i pretvara je u globalni spektakl. Partizan je najbolja reklama Evrolige, njen najglasniji bilbord i njen najautentičniji proizvod.

I baš zato je neprihvatljivo da se prema takvom klubu odnosi sa nipodaštavanjem. Partizan nije zaslužio da bude opljačkan gde god da se pojavi – ni kod kuće, ni na strani. Nije zaslužio da mu se sezona lomi na proizvoljnim kriterijumima i tišini institucija koje bi morale da štite regularnost takmičenja.

Ako Evroliga želi da bude vrhunsko takmičenje, mora početi da poštuje one koji je nose na leđima. A Partizan to, bez ikakve dileme, jeste. 

Nego, kakvo suđenje ima Žalgiris u Kaunasu? Posebno kada im "pošalju" prepoštenog Ukrajinca Rižika i njemu slične.

Brzo će se raspasti takmičenje u kojem se sudije više pitaju od igrača na terenu...

Žarko Paspalj prišao da čestita svakom igraču Partizana posle meča sa Realom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić