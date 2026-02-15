Slušaj vest

Rečeno mu je da nije evroligaški kalibar i to od strane trenera koji ga dobro poznaje...

Nedavno je italijanski stručnjak Luka Banki, inače bivši trener Anadolu Efesa, govorio o Džordanu Nvoru, aktuelnom lideru Crvene zvezde na terenu.

- Luka Banki je preuzeo tim, prvog dana na treningu je poslao Stenlija Džonsona kući. Sledećeg dana je razgovarao sa mnom i rekao mi da ne misli da sam ja igrač na nivou Evrolige, na nivou Efesa… Rekao mi je to u lice. Ali pokušao sam da ostane profesionalac, dolazio sam svaki dan, ali sam mislio posle toga da neću više igrati. Stvar je samopouzdanja. Za mene je imati poverenje u trenera velika stvar. Ja sam ofanzivan tip igrača i potrebno mi je da verujem treneru - ispričao je Nvora u podlastu "Amerikanos 24".

Iako je u Efesu bio "13. prase", Nvora se brzo adaptirao na evroligašku košarku i od letos je postao deo Crvene zvezde u kojoj je dodatno sazreo kao igrač.

Bivši NBA šampion iz 2021. godine sa Milvoki Baksima postao je drugi najbolji šuter (pogađač) Evrolige, odmah iza Kendika Nana - zvezde Panatinaikosa.

Naime, Nan je lider nakon 28 odigranih utakmica sa 7.09 pogodođenih šuteva, dok je Nvora na drugoj pozciji sa 6.48, stoji u analizi poratala "Basket news".

Zvezda je letos napravila odličan potez i iskoristila momenat da na vreme pikira i potpiše Nvoru, a Amerikanac je crveno-belima to ukazano poverenje vratio igrama na terenu.

Nvori na leto ističe jednogodišnji ugovor sa Zvezdom i čeka se da crveno-beli reaguju i zadrže odličnog šutera u svojim redovima na još duži period.

To će naravno zavisiti i od želje samog igrača, ali do kraja sezone ima još mnogo košarke, a Zvezda u ovom momentu legitimno napada plej-of, ali ko zna, možda je i F4 realna meta srpskog kluba.

Ko je Džordan Nvora?

Nvora je rođen 9. septembra 1998. godine u Bafalu, u saveznoj državi Njujork, Sjedinjene Američke Države. Profesionalni je košarkaš američko-nigerijskog porekla koji nastupa na poziciji krila.

Sin je trenera Aleksandra Nvore, koji je vodio reprezentaciju Nigerije, pa je odrastao u sportskom okruženju.

Košarkaški se razvijao u Sjedinjenim Državama, a potom je studirao i igrao za Univerzitet u Luisvilu, gde je bio jedan od najboljih igrača svog tima. Posebno se istakao u završnoj sezoni na fakultetu, kada je bio među vodećim strelcima i skretao pažnju dobrim šutem i napadačkom igrom.

Na draftu 2020. godine izabran je kao 45. pik od strane ekipe Milvokija. U sezoni 2020/21 bio je deo tima koji je osvojio šampionsku titulu. Nakon perioda provedenog u Milvokiju, karijeru je nastavio u Indijani Pejseras i Toronto Reptorsima.

Iako je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, Nvora nastupa za reprezentaciju Nigerije, sa kojom je učestvovao na velikim međunarodnim takmičenjima.

Visok je oko 203 centimetra i igra na poziciji krila. Odlikuju ga dobar šut sa distance, osećaj za poene i sposobnost da doprinese ekipi u napadu.

Statistika Džordana Nvore kroz karijeru

NBA

2020‑21 (Milvoki): 30 mečeva, 9,1 min, 5,7 poena, 2,0 skoka.

2021‑22: 62 meča, 19,1 min, 7,9 poena, 3,6 skoka.

2022‑23: kombinovano za MIL i IND: 62 meča, 19,2 min, 8,7 poena, 3,7 skoka

Evroliga

Efes: 37 utakmica - 7,6 ppg, 3,3 skoka, 0,8 ast, 34,5 za tri, 86,5 slobodna bacanja.

Crvena zvezda: 23 utakmice - 18 ppg, 4,4 skoka, 1,6 asist, 57,2 za dva, 39,4 za tri, 77,6 slobodna bacanja.

