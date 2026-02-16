Slušaj vest

Bivši turski košarkaš Ibrahim Kutlaj kritkovao je Matijasa Lesora zbog nesportskog ponašanja koje je ispoljio neposredno nakon derbija Evrolige Panatinaikos - Fenerbahče.

Francuz, koji nije bio u rosteru ekipe Ergina Atamana, prvi je fizički napao strelca koša odluke za goste Vejda Boldvina. Razlog je "provokacija" američkog košrakaša prema navijačima grčkog kluba.

1/8 Vidi galeriju Matijas Lesor u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport©, Starsport

Lesor je to svakako uradio onako kako se to nikako ne sme - fizički je napao protivnika. O burnom duelu, ponašanju francuskog košarkaša, ali i izjavama Džedija Osmana kako je Boldvin pokazao nepoštovanje prema klubu, svoj stav je zauzeo bivši igrač Fenera Kutlaj.

- Ta izjava Osmana... Gde je on video nepoštovanje? Ne razumem. Da li je Boldvin uradio bilo šta da pokaže nepoštovanje prema protivniku? Da li je rekao nešto ružno? Šta јe normalniјe nego napraviti takav potez ili stav? Uradio јe to ispred grba? A gde јe to trebalo da uradi - pita se Kutlaj u razgovoru za jutjub kanal "Socrates"

Nije se tu zaustavio Kutlaj. Kritikovao je Lesora i njegovo nasilno ponašanje.

- Nema potrebe za takvim ponašanjem i maltretiranjem drugih, to јe ono što govorim o Matiјasu Lesoru. Zaista provokativna akciјa bila јe Lesorova, koјa јe mogla da situaciјu podigne na potpuno drugi nivo. Onaј ko јe trebalo da bude kažnjen јe Lesor. Niјe igrao 1,5 godinu i radi ovakve stvari kako bi stekao naklonost navijača - istakao јe Kutlaj.

BONUS VIDEO: