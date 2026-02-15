Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa nastavili su niz loših rezultata u svim takmičenjima.

"Zeleni" su posle Arisa dfoživeli novi šok u Grčkom šampionatu, pošto ih je ovoga puta savladao i Rodos - 102:97.

Najbolji kod pobednika bio je Mek sa 19 poena, Nikols je dodao 17, Žau 16, Kenedi 14, Rendl 12, a Akin 10. U ekipi Panatinaikosa je najbolji bio Čedi Osman sa 19 poena, Nan je dodao 15, Holms 12, a Ernangomez 11.

Nedavno je prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos javno kritikovao Ergina Atamana, igrače i ceo stručni štab, pa se postavlja pitanje do kada će se Ataman tolerisati u Atini?

