Joan Makundu više nije igrač Monaka!

Francuski centar prvi je košarkaš koji je zbog nagomilanih dugovanja odlučio da napusti redove vicešampiona Evrope.

Trener Monaka, Vasilis Spanulis, na konferenciji za medije posle trijumfa protiv Nantera, potvrdio je da Makundu više ne može da računa na Makundua.

Do raskida saradnje došlo je na inicijativu igrača.

U svom kratkom obraćanju Spanulis je pohvalio igrače zbog profesionalizma koji su pokazali uprkos svim problemima sa kojima se trenutno suočavaju.

"Želim da pohvalim mentalitet i borbenost ekipe u periodu koji nije lak, ni za njih ni za mene", rekao je Grk.

Podsetimo, Monako se nalazi u ozbiljnoj finansijskoj krizi. Igrači ne primaju plate, a trenutni dug kluba je oko 15 miliona evra.

Nikola Kusturica Izvor: X