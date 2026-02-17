Taman kada je počeo da igra na vrhunskom nivou - desila se suspenzija.
Evroliga
EKSKLUZIVNO! PARTIZAN OSTAO BEZ JOŠ JEDNOG VAŽNOG IGRAČA: Otišao je u Barselonu, ovo su svi detalji
Pejn pravac Amerika, Osetkovski - Barselona.
Taman kada su crno-beli "dobili" sjajnog Osetkovskog neko se setio da mu aktivira suspenziju zbog korišćenja marihuane od pre neku godinu.
Ceo slučaj je pod velom jako sumnjivih oklonosti, a posebno jer se sve desilo dan pred utakmicu protiv Reala.
Kako Kurir saznaje, Dilan Osetkovski otputovao je u ponedelja u Barselonu nakon skandala vezanog za doping, zbog kojeg trenutno nema pravo nastupa za Partizan. Njegov odlazak u Španiju ne predstavlja transfer niti promenu kluba, već pokušaj da se cela situacija u koju je dospeo hitno reši.
Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Zbog suspenzije, Osetkovski nije u mogućnosti da igra zvanične utakmice, a naredni koraci zavisiće od daljeg razvoja slučaja.
