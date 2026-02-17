Slušaj vest

Pejn pravac Amerika, Osetkovski - Barselona.

Taman kada su crno-beli "dobili" sjajnog Osetkovskog neko se setio da mu aktivira suspenziju zbog korišćenja marihuane od pre neku godinu.

Ceo slučaj je pod velom jako sumnjivih oklonosti, a posebno jer se sve desilo dan pred utakmicu protiv Reala.

Kako Kurir saznaje, Dilan Osetkovski otputovao je u ponedelja u Barselonu nakon skandala vezanog za doping, zbog kojeg trenutno nema pravo nastupa za Partizan. Njegov odlazak u Španiju ne predstavlja transfer niti promenu kluba, već pokušaj da se cela situacija u koju je dospeo hitno reši.

Dilan Osetkovski u dresu Partizana

Zbog suspenzije, Osetkovski nije u mogućnosti da igra zvanične utakmice, a naredni koraci zavisiće od daljeg razvoja slučaja.







