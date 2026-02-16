Slušaj vest

Iskusni nemački košarkaš Andreas Obst na leto bi mogao da postane novi igrač Dubaija, otkriva dobro obavešteni španski "Encestando".

Pregovori su u toku i idu u dobrom smeru, pa se očekuje da će Obst prihvatiti ponudu ambicioznog kluba iz Emirata.

Podstimo, isti izvor pre nekoliko dana je otkrio da je prvotimac Monaka Eli Okobo već potpisao predugovor sa Dubaijem.

Obst važi za jednog od najboljih šutera Evrope. Ove sezone prosečno beleži 15.5 poena u Evroligi uz impresivne procente šuta za tri - 41 odsto.

Na leto mu ističe ugovor sa Bajernom, pa bi u Dubai stigao kao slobodan igrač.

Kurir sport/Basketballsphere