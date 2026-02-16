Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su minule sedmice od Real Madrida (77:73) u 28. kolu Evrolige.

Iz Partizana su se po završetku utakmice odmah požalili na suđenje, a imali i zbog čega, pošto su crno-beli na svom parketu izveli svega 3 slobodna bacanja, a gostu je svirani mizernih 11 faulova za 40 minuta intezivne košarke.

Ipak, ta tri slobodna bacanja nisu negativni rekord Evrolige, a prvo mesto ubedljivo drži Makabi iz Tel Aviva, koji je decembru 2016. godine nije izveo nijedan penal u Beogradu protiv Crvene zvezde.

Crvena zvezda je odnela ubedljivu pobedu (83:58), a Makabi za 40 minuta nijednom nije stao na liniju za slobodna bacanja.

