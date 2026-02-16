Real Madrid je nedavno pobedio Partizan, a sudije su mu usred Beograda dodelile svega 11 faulova.
GROBARI KUKAJU NA 3 SLOBODNA BACANJA PROTIV REALA! Utakmica Crvene zvezde drži negativan rekord po broju penala - 0! Evo o kom meču je reč!
Košarkaši Partizana poraženi su minule sedmice od Real Madrida (77:73) u 28. kolu Evrolige.
Iz Partizana su se po završetku utakmice odmah požalili na suđenje, a imali i zbog čega, pošto su crno-beli na svom parketu izveli svega 3 slobodna bacanja, a gostu je svirani mizernih 11 faulova za 40 minuta intezivne košarke.
Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Ipak, ta tri slobodna bacanja nisu negativni rekord Evrolige, a prvo mesto ubedljivo drži Makabi iz Tel Aviva, koji je decembru 2016. godine nije izveo nijedan penal u Beogradu protiv Crvene zvezde.
Crvena zvezda Makabi Evroliga broj slobodnih bacanja Foto: Printscreen/Flashscore
Crvena zvezda je odnela ubedljivu pobedu (83:58), a Makabi za 40 minuta nijednom nije stao na liniju za slobodna bacanja.
