Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su minule sedmice od Real Madrida (77:73) u 28. kolu Evrolige.

Iz Partizana su se po završetku utakmice odmah požalili na suđenje, a imali i zbog čega, pošto su crno-beli na svom parketu izveli svega 3 slobodna bacanja, a gostu je svirani mizernih 11 faulova za 40 minuta intezivne košarke.

Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, ta tri slobodna bacanja nisu negativni rekord Evrolige, a prvo mesto ubedljivo drži Makabi iz Tel Aviva, koji je decembru 2016. godine nije izveo nijedan penal u Beogradu protiv Crvene zvezde.

Crvena zvezda Makabi Evroliga
Crvena zvezda Makabi Evroliga broj slobodnih bacanja Foto: Printscreen/Flashscore

Crvena zvezda je odnela ubedljivu pobedu (83:58), a Makabi za 40 minuta nijednom nije stao na liniju za slobodna bacanja.

Ne propustiteOstali sportoviHITNO! Pokrenut disciplinski postupak protiv trenera Partizana koji je gnusno vređao devojke!
Nenad Živanović, odbojkašice Partizana, odbojkašice
FudbalBOGATI KLUB KUPUJE PARTIZANOVU "BEBU"? Odlazi iz Humske?
FK Partizan
KošarkaONI NAPADAJU ATAMANOVU TURSKU: Alimpijević odredio 23 kandidata za februarski FIBA prozor! Kalinić ponovo u nacionalnom timu
serbia-switzerland-7232122.JPG
KošarkaPEJN ODLAZI, A OPAKA ZAMENA ZA AMERIKANCA JE VEĆ TU! Staro dobro poznato lice ponovo pred Grobarima!
Kameron Pejn

BONUS VIDEO:

Grobari slave, Delije ljute bacaju topovske udare Izvor: Kurir