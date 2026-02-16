Partizan se rastao sa Kameronom Pejnom.
SAOPŠTENJE PARTIZANA! Reč je o povratku Kamerona Pejna u Ameriku, ovo je kompletna istina!
Kameron Pejn nastavlja karijeru u NBA ligi.
Američki košarkaš koji je tokom sezone stigao u Partizan, da svojim iskustvom i kvalitetom nadomesti odsustvo Karlika Džounsa.
Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Dobrim parijama, Pejn je zazvao je interesovanje Filadelfije koja se obratila crno-belima sa željom da Kamerona vrati u NBA ligu:
- U trenucima kada se Karlik Džouns nalazi na korak od povratka na parket, KK Partizan je doneo odluku da prihvati ponudu od 1.750.000 dolara za prelazak Pejna u Filadelfiju. KK Partizan Mozzart Bet se zahvaljuje Kameronu na svemu i želi mu puno uspeha u nastavku karijere - saopštio je Partizan.
