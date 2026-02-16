Nastavak ABA lige.
DUBAI LAKO PREBOLEO PARTIZAN! Bosna rutinirana!
Ekipa Jurice Golemca niti jednog trenutka nije prepustila protivniku prednost, te je u jednom trenutku imala i 20 poena prednosti.
Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i sedam skokova. Džanan Musa je dodao 15, a Mekinli Rajt 13 uz osam asistencija.
Kod rivala se istakao Majkl Jang sa 20 poena, Kovačević 12, a Atić i Plamer po 11.
Dubai posle 17 odigranih utakmica ima skor 16-1, dok je Bosna sad na negativnom (8-9).
