Košarkaški Dubaija savladali su Bosnu rezultatom 100:82 u meču prvog kola šampionske faze ABA lige.

Ekipa Jurice Golemca niti jednog trenutka nije prepustila protivniku prednost, te je u jednom trenutku imala i 20 poena prednosti.

Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i sedam skokova. Džanan Musa je dodao 15, a Mekinli Rajt 13 uz osam asistencija.

Kod rivala se istakao Majkl Jang sa 20 poena, Kovačević 12, a Atić i Plamer po 11.

Dubai posle 17 odigranih utakmica ima skor 16-1, dok je Bosna sad na negativnom (8-9).

