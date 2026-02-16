Spakovao se i otišao u Partizan.
KAMERON PEJN SE OPROSTIO OD PARTIZANA! Kratko i jasno, obratio se crno-beloj porodici!
Kameron Pejn nije više košarkaš Partizana. On će karijeru nastaviti u NBA ligi, tačnije u ekipi Filadelfije.
Iz kluba su istakli da je u pitanju suma od 1.750.000 dolara i da je odluka doneta nakon što je postalo jasno da se na teren vraća Karlik Džons. Zahvalili su se Pejnu na saradnji, a ni Kameron nije ostao dužan klubu.
Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia
Pejn se javio putem društvene mreže Instagram i podelio neke od detalja sa utakmica u crno-belom, kao i par crteža koje je dobio, što je dokaz da je uživao u ovom kratkom periodu, ali i da su ga navijači zavoleli.
- Bilo je ovo lepo vreme. Zauvek Partizan, hvala - napisao je Pejn u objavi.
