Džabari Parker je kompikovana opcija, ali je još uvek želja Huventuda.
OGLASILI SE IZ HUVENTUDA! Tačno je da žele Parkera! Može li Partizan da se otarasi Džabarija?
Džabari Parker je i dalje velika enigma, a Partizanu nedostaje njegov uticaj i kvalitet na parketu.
Od Parkera i Partizana za sada nema ništa, a nedavno se pojavila informacija da je Huventud zainteresovan za Džabarija.
Direktor kluba iz Badalone je poručio da Huventud traži pojačanje, ali i da je Parker za sada komplikovana opcija, pored želje da se Amerikanac poptpiše:
- Jesmo na tržištu. Veoma je komplikovano, ali pokušaćemo. Želimo da pogodimo, reč je o poziciji Amerikanca. Džabari Parker je veoma komplikovana opcija za nas. To su sume koje nisu za Huventud. Ako odluči da koriguje svoje zahteve, biće razmatran - rekao je Marti u razgovoru za "Catalunya Radio".
