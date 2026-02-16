Slušaj vest

Džabari Parker je i dalje velika enigma, a Partizanu nedostaje njegov uticaj i kvalitet na parketu.

Od Parkera i Partizana za sada nema ništa, a nedavno se pojavila informacija da je Huventud zainteresovan za Džabarija.

Direktor kluba iz Badalone je poručio da Huventud traži pojačanje, ali i da je Parker za sada komplikovana opcija, pored želje da se Amerikanac poptpiše:

- Jesmo na tržištu. Veoma je komplikovano, ali pokušaćemo. Želimo da pogodimo, reč je o poziciji Amerikanca. Džabari Parker je veoma komplikovana opcija za nas. To su sume koje nisu za Huventud. Ako odluči da koriguje svoje zahteve, biće razmatran - rekao je Marti u razgovoru za "Catalunya Radio".

