Košarkaški klub Partizan od starta sezone 2025/2026, suočava se sa gomilom problema, malera i povreda.

Kada se sve to sabere, uz odlazak trenera Željka Obradovića, dobijemo sezonu crno-belih koja nije dobra...

Partizan je pod vođstvom Đoana Penjaroje uspeo da podigne nivo igre, popravi hemiju između igrača i konačno zaigra agresivnu odbranum, a nagrada je došla sa nekoliko važnih evroligaških pobeda i trijumfalnom nizu u ABA ligi.

Ipak, Partizan je tokom ove sezone ostao bez čak 10 igrača (skoro kompletan tim), kao i prvog trenera, ali je i dalje živ i konkurentan, uprkos svemu!

Neki su pred start otišli, pojedini su se povredili, a bilo je odlazaka i tokom same sezone.

Dolazimo i do suspendovanog Dilana Osetkovskog, Kameron Pejn koji se vratio u Ameriku. Kapiten Vanja Marinković je povredio ahilovu tetivu, Šejk Milton polomio šaku, a Mika Murinen odlučio da ode kako bi se spremio za koledž.

Uz sve to u novembru je Željko Obradović odlučio da podnese ostavku u novembru 2025. i Partizan je morao da gradi sve iz početka, od stručnog štaba do igračkog kadra.

Tako je kako je, kukanju mesta nema jer je sezona još uvek u toku i svi trofeju su još uvek u opticaju. Ali, kada se crta podvuče, Partizanu nije bilo nimalo lako.

