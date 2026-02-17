Slušaj vest

Petrušev ove sezone igra veoma dobro u dresu Dubaija za koji u proesku beleži 13,1 poena, 5 skokova i 1,5 asistencija po utakmici u Evroligi.

U razgovoru za "SKWeek" je otkrio šta je naučio kao košarkaš Crvene zvezde,

"Pre svega, naučio sam koliko su svi strastveni u zemlji koja živi za košarku. Znao sam to i ranije, ali sam se našao u timu koji nije bio dovoljno poštovan i od kojeg se nisu očekivale pobede. Bio sam u atmosferi autsajdera, gde se konstantno borite da nešto postignete u Evropi i dokažete da tim može da se bori za plej-of. Tu sam naučio koliko je važno boriti se i takmičiti protiv jačih timova", rekao je Filip Petrušev.

1/6 Vidi galeriju Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

Osvrnuo se i na period proveden u Olimpijakosu.

"To je bio prvi put da sam imao ulogu u timu koji pobeđuje. Naučio sam koliko je pobeda važna i šta ona znači, jer tamo nikoga ne zanima tvoja statistika ili šta si radio pre. Fokus je isključivo na pobedi u sledećoj utakmici. Tamo sam naučio sve o pobeđivanju".

Ističe da je sada zadovoljan u Dubaiju.

"Sve je novo. Bilo je mnogo neizvesnosti kada sam dolazio – kako će sve izgledati, putovanja, utakmice... Ali do sada je bilo neverovatno. Organizacija je na izuzetno visokom nivou, iako klub postoji tek godinu i po dana. Trude se da sve organizuju besprekorno kako bismo mi mogli da se fokusiramo samo na košarku. Mnogo je bolje nego što sam očekivao i siguran sam da će projekat samo rasti. Sviđa mi se ovde", zaključio je Petrušev.

Bonus video: