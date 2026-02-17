Slušaj vest

Za crno-bele stiže dobra vest, jedan od najvažnijih šrafova u rotaciji potpuno se oporavio od preloma metatarzalne kosti, zbog kojeg je van stroja još od sredine decembra.

U međuvremenu je Partizan prošao kroz izuzetno turbulentan period, obeležen odlaskom Željka Obradovića i serijom bolnih poraza. Ipak, situacija na terenu sada izgleda stabilnije, a povratak najboljeg igrača mogao bi da bude presudan u borbi za što bolji finiš sezone.

Trener Parnog valjka Đoan Penjaroja je u razgovoru za „Mozzart sport“ otkrio tačan trenutak Karlikovog povratka u tim.

- Dobro je, trenirao je u potpunosti sa ostatkom ekipe. Radi kompletne treninge. Mislim da će biti u potpunosti spreman da zaigra posle Kupa, očekujem ga u timu već za utakmicu u Istanbulu, protiv Fenerbahčea - rekao je Penjaroja.

Podsetimo, Karlik Džons se povredio u trećem kolu ABA lige, na meču protiv FMP-a 20. oktobra, kada je zadobio prelom metatarzalne kosti.

Tada je u četvrtoj deonici nezgodno doskočio, i odmah je uz bolnu grimasu pokazao da ne može da nastavi meč.

Na kraju, ispostavilo se da su prognoze posle povrede bile tačne, s obzirom da se tada spekulisalo da bi Karlik trebalo da se vrati na teren tek krajem januara, odnosno, oko tri meseca nakon povrede, što je sada i sam košarkaš potvrdio.