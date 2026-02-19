Slušaj vest

Epska drama oko Dilana Osetkovskog se nastavlja.

Košarkaš Partizana suspendovan je uoči meča Evrolige između Partizana i Reala iz Madrida i to zbog "greha iz prošlosti" kada je imao problema zbog korišćenja marihuane u periodu dok je igrao za Unikahu.

Njegov agent Miško Ražnatović objavio je da je privremenom merom Osetkovskom ukinuta zabrana igranja do decembra 2026. godine, a sada je situacija dobila novo pojašnjenje, ali i neočekivanu dramu.

Sportski Žurnal kontaktirao je Špansku antidoping agenciju (CELAD) i došao do novih saznanja, ali i potvrde da Dilan Osetkovski nije oslobođen optužbi, već je slučaj zastareo, a može ponovo biti otvoren.

- Gospodin Osetkovski nije oslobođen. Prethodni postupak je proglašen zastarelim jer je prekoračen maksimalni rok za donošenje odluke (12 meseci). U skladu sa Članom 42.4 Španskog zakona o zaštiti zdravlja u sportu i borbi protiv dopinga (LOLDD), zastareli postupci mogu ponovo biti otvoreni u predviđenom zakonskom roku, u ovom slučaju 10 godina - navodi se u objašnjenju, pa dodaje:

- Datum odluke je 23. decembar 2025. godine, što je takođe datum kad je o njoj obavešten nadležni organ (VADA). Naša obaveza je ograničena na obaveštavanje nacionalnih i međunarodnih federacija, VADA i Španskog nacionalnog sportskog saveta (CSD).

Na ovaj način indirektno su uputili kako je Osetkovski morao da zna za problem još u decembru 2025. godine što je novo saznanje u ovom slučaju.

- Kad se pokrene disciplinski postupak, sportista se direktno obaveštava. Ne postoji zakonska obaveza obaveštavanja kluba. Obaveza obaveštavanja drugih subjekata ograničena je na pomenute slučajeve - dodaje se.

Ove sezone Dilan Osetkovski prosečno beleži inače 6,7 poena po meču, uz 2,6 skokova i jednu asistenciju, a kakva ga sudbina čeka i kako će se njegov slučaj završiti, ostaje da se vidi.

Sportski Žurnal

