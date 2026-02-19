Nakon sjajnog starta sezone, ambiciozni klub iz Izraela upao je u ozbiljnu krizu.
RASULO U HAPOELU - DVOJICA NAPUSTILA KLUB! Najverniji saradnici okrenuli leđa bogatom gazdi!
Posle pet vezanih poraza u Evroligi dvojca najbližih saradnika bogatog vlasnika Hapoela Ofera Janaja odlučila su da napuste klub.
Potpredsednik kluba Ben Rubino i potpredsednik košarkaških operacija Omri Lutinger podneli su ostavke.
Navodno tu nije kraj, spekuliše se da se u bliskoj budućnosti očekuje još promena.
Hapoel trenutno zauzima šesto mesto na tabeli Evrolige sa učinkom od 16 pobeda i 11 poraza. U narednom kolu izraelski tim će na svom terenu dočekati Milano.
