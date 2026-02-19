Slušaj vest

Posle pet vezanih poraza u Evroligi dvojca najbližih saradnika bogatog vlasnika Hapoela Ofera Janaja odlučila su da napuste klub.

Potpredsednik kluba Ben Rubino i potpredsednik košarkaških operacija Omri Lutinger podneli su ostavke.

Navodno tu nije kraj, spekuliše se da se u bliskoj budućnosti očekuje još promena.

Hapoel trenutno zauzima šesto mesto na tabeli Evrolige sa učinkom od 16 pobeda i 11 poraza. U narednom kolu izraelski tim će na svom terenu dočekati Milano.

Saša Obradović tajmaut Izvor: Arena 2 Premium