Slušaj vest

Najbolji igrač Efesa, Šejn Larkin, vraća se na teren posle duge pauze.

Podsetimo, Larkin je sredinom novembra doživeo neugodnu povredu preponskog mišića, a početkom decembra imao je hirušku interevenciju u SAD.

Iskusni as se konačno oporavio i biće na raspolaganju treneru Efesa Pablu Lasu za meč protiv Crvene zvezde.

Larkin je ove sezone odigrao 11 utakmica u Evroligi i prosečno beležio 15.8 poena, 4.5 asistencije.

Ne propustiteEvroligaIMA LI KRAJA DRAMI?! Partizan još STREPI zbog Dilana Osetkovskog: Očekuje se nova ŽALBA, evo i detalja koji BRINU crno-bele!
Dilan Osetkovski KK Partizan
EvroligaRASULO U HAPOELU - DVOJICA NAPUSTILA KLUB! Najverniji saradnici okrenuli leđa bogatom gazdi!
Ofer Janaj
Evroliga"GOSPODIN OSETKOVSKI NIJE OSLOBOĐEN!" Epska drama oko košarkaša Partizana se nastavlja: Stigli novi ŠOK DETALJI slučaja koji potresa Evropu - šta se ovo dešava?
Dilan Osetkovski KK Partizan
EvroligaKONAČNO! PENJAROJA SE OGLASIO I OTKRIO KADA SE KARLIK DŽONS VRAĆA NA PARKET! Nema više dileme - ovo su navijači Partizana sa nestrpljenjem čekali!
PARTIZAN-ARMANI_73.jpg

Saša Obradović tajmaut Izvor: Arena 2 Premium