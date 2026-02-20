Kapiten Efesa vraća se na parket posle više od tri meseca pauze.
LOŠE VESTI ZA ZVEZDU - Vraća se Šejn Larkin!
Najbolji igrač Efesa, Šejn Larkin, vraća se na teren posle duge pauze.
Podsetimo, Larkin je sredinom novembra doživeo neugodnu povredu preponskog mišića, a početkom decembra imao je hirušku interevenciju u SAD.
Iskusni as se konačno oporavio i biće na raspolaganju treneru Efesa Pablu Lasu za meč protiv Crvene zvezde.
Larkin je ove sezone odigrao 11 utakmica u Evroligi i prosečno beležio 15.8 poena, 4.5 asistencije.
