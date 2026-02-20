Slušaj vest

Poznati košarkaši portal "Basket news" je doneo informacije o budžetu koji evroligaški klubovi koriste za plate igrača.

Crvena zvezda i Partizan se nalaze na osmom i devetom mestu po potrošnji na godišnjem nivou, a "Basket news" je do informacija došao preko procena specijalizovanih analitičara koje su donele detaljan uvid u finansije ekipa iz Evrolige.

Brojke koje su objavljene odnose se na neto zaradu košarkaša, odnosno samo na novac koji ide na plate igrača, a ne na kompletan budžet.

Prema procenama, Crvena zvezda je na osmom mestu i za plate će ove sezone potrošiti između 16 i 16,5 miliona evra. Zanimljivo je da identičnu sumu troši šampion Evrope, Fenerbahče.

Partizan je na devetom mestu, a prema procenama će potrošiti 14,5 miliona, što je identično sa Barselonom.

Crvena zvezda je trenutno na deobi sedmog mesta na 10 kola do kraja, pa možemo da kažemo da dosadašnji deo sezone nije odigrao ispod očekivano, barem ako uporedimo stanje na tabeli i listu troškova za plate košarkaša.

Sa druge strane, Partizan je znatno lošije plasiran, ali i bez pogleda na finansije je bilo jasno da ova sezona definitivno nije nešto što se često dešava bilo kom klubu.

Ko najviše zarađuje?

Najviše novca troše Atinjani, Panatinaikos (26,5 - 27 miliona) i Olimpijakos (22 - 22,5 miliona).

Trećeplasirani na listi je novajlija Hapoel (19,5 - 20 miliona), odmah ispred Reala (18,5 - 19 miliona) i Efesa (18 - 18,5 miliona).

Najmanje novca na plate koristi Asvel (4,5 - 5 miliona), a slede Virtus (7,5 - 8 miliona) i Pariz (8 miliona).

Zanimljiv je primer Bajerna čiji je ukupni budžet oko 48 miliona evra, dok za plate izdvaja "samo" između 9 i 9,5 miliona evra i po tome je među skromnijim ekipama u Evroligi.

