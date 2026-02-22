Slušaj vest

Crveno-beli su u Nišu pobedili Megu i stigli do šestog uzastopnog trofeja u Kupu Radivoja Koraća, a nakon povratka u Beograd ekipu čeka priprema važne evroligaške utakmice.

Zvezda je u prvoj ovosezonskoj utakmici protiv Efesa ostvarila laku pobedu u gostima, ali ovaj tim se nalazi u usponu forme i u Srbiju stiže nakon tri uzastopne pobede u Evroligi.

Zanimljivu reakciju na pitanje o ovoj utakmici je imao Džordan Nvora, MVP finala Kupa u Nišu i bivši košarkaš Efesa.

1/26 Vidi galeriju Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Mladi košarkaš ekipe sa Malog Kalemegdana Lazar Stojković je pitao Nvoru za komentar predstojeće utakmice.

"Nvora, sledeća utakmica - Efes?", rekao je Stojković.

Amerikanac nigerijskog porekla nije rekao nijednu reč, već je gestom poručio da je spreman za utakmicu.

Pogledajte kako je reagovao Nvora:

Džordan Nvora je prethodne sezone u Efesu igrao prvu sezonu nakon odlaska iz NBA i prvu u Evroligi. U dresu turskog tima je u ligaškom delu takmičenja na 37 odigranih utakmica u proseku beležio 8,4 poena, 3,5 skokova za gotovo 18 minuta u igri.

Ove sezone za Crvenu zvezdu ima 18 poena, 4,4 skoka, 1,6 asistencija i 1,2 ukradenih lopti, za 27 i po minuta u igri.

Bonus video: