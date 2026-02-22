"OSTAVIO SAM MNOGO PARA U BEOGRADU..." Kameron Pejn otvorio dušu o periodu u Partizanu: Govorio je o problemima, atmosferi... Jedan detalj je posebno izdvojio!
Kameron Pejn stigao je u Partizan kao veliko pojačanje, ali se nije dugo zadržao u klubu već je napustio Beograd i pojačao Filadelfiju.
Pokušaće da nađe svoje mesto pod suncem u NBA ligi Pejn, a na portalu "Koš magazin" osvanuo je intervju koji je sa njim uradio Darko Dželetović.
Pejn se u ovom razgovoru dotakao perioda provedenog u crno-belom dresu, a vi intervju možete pročitati u nastavku teksta...
Kakvo je bilo tvoje iskustvo u Partizanu?
- Odlično... Zabavno. Sviđalo mi se sve, posebno jedan potpuno novi doživljaj igranja košarke koji je u poređenju s mojim igranjem u Kini (2019-2020, prim.aut.) izgledao totalno drugačije. Ukupno gledajući, sjajno iskustvo.
Kad si prvi put kontaktiran od Partizana?
- Odmah jesenas nakon NBA trening kampa i predsezonskih utakmica koje sam u oktobru igrao sa Pejsersima. Mislio sam, nakon što nisam dobio ugovor sa Pejsersima da ću otići nazad u Finiks, postojala je ta mogućnost u tom momentu, ali to se nije desilo, pa mi je dosadilo da čekam predugo da se nešto otvori, i odlučio sam se za odlazak u Partizan.
Dakle zvao te je već Obradović, dok je bio trener? Da li si pitao i Rajakovića o situaciji u Partizanu u tom trenutku?
- Nisam. Čuo sam se da Dvejnom Vašingtonom s kojim sam igrao pre par godina u Finiksu, i on mi je objasnio dosta stvari o potresima u klubu, ali ja sam na sve gledao strogo iz košarkaškog ugla, kao dobru šansu za sebe, da igram u Evroligi. Dvejn mi je rekao sve što me je u tom trenutku interesovalo i kakvo je njegovo iskustvo, jer je u Partizanu igrao i prošle sezone i osvojio trofeje. I onda sam odlučio da odem u Beograd.
Šta ti je bilo najupečatljivije u Partizanu?
- Navijači, naravno. Donose neverovatnu energiju, a i ja sam i sam čovjek koji je bio perfektan za tu situaciju jer sam ponosan na to da sam donosio energiju svakom timu za koji sam igrao.
Da, poznat si po tome da svake sezone kažeš da “energija ništa ne košta”.
- Jesam. To je nešto čega se držim tokom čitave moje karijere. I bilo je dosta situacija u Partizanu u kojima sam se toga držao i pomogao timu. Nikada neću da zaboravim utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva na neutralnom parketu kada smo se vratili iz zaostatka od 27 poena i dobili meč. Šteta da tu utakmicu nismo igrali kod kuće nego u praznoj dvorani u Minhenu, jer bi u Beogradu bila prava ludnica.
Već ste bili dobili i jednu utakmicu U Minhenu i pre tog neverovatnog preokreta protiv Hapoela?
- Da i ta utakmica protiv Bajerna u Minhenu, a pogotovo ta protiv Hapoela, su bile ‘turning point’ kad smo shvatili da možemo ravnopravno da igramo protiv bilo koga, nakon svih prethodnih poraza. I poraslo nam je samopouzdanje, pogotovo nakon te utakmice u kojoj smo se vratili iz mrtvih.
Došao si u Partizan u lošem trenutku. Da li si imao neku pomisao da to možda i nije dobra situacija za tebe?
- Pa jeste, momenat mog dolaska nije bio najbolji za klub. I da, za sve sam čuo pred sami moj dolazak u Beograd. I za probleme u klubu i odlazak legendarnog trenera. Ali, posmatrao sam to i kao izazov, a ne kao neku lošu situaciju u koju dolazim.
Kakva je bila atmosfera među igračima Partizana? Da li su igrači bili utučeni u tom trenutku kad si stigao u Partizan.
- Ne bih rekao da su igrači bili ‘down’. Drugarstvo u timu je bilo prilično dobro. Nekoliko igrača je odlazilo ili su već bili otišli, ali svi koji su ostali su generalno bili u odličnim odnosima, jedni druge su poštovali, i nije bilo problema s strane.
Nije bilo nekih klanova u timu?
- Ne. Ne. To je sjajna grupa momaka koji igraju tamo. Nikakvih problema nije bilo.
Ti si u Partizanu ubačen u vatru odmah, i igrao si dosta. Da li si očekivao da odmah postaneš jedan od glavnih igrača Partizana?
- Jesam. I radovao sam se tome da budem jedan od glavnih, da budem u fokusu. Nisam se klonio toga. U prvoj mojoj utakmici bili smo rastureni sa 30 poena razlike. I morao sam brzo da se prilagodim. Prva stvar na koju sam pomislio je da moram na naučim kako da poentiram. I kako sa budem skorer kao nekad na koledžu kada sam bio glavni igrač u napadu. Pravila su u Evropi nešto drugačija, visoki igrači ne izlaze iz reketa. Defanzivne šeme su totalno drugačije u odnosu na NBA. I morao sam kao bek da brzo shvatim kako igraju moji saigrači i prepoznam njihove tendencije. Ali dobra stvar je bila da sam igrao mnogo. I mislim da sam se nakon kratkog vremena vrlo brzo snašao i da sam igrao dobro.
Bez da priželjkujem situaciju da ne ostaneš u NBA naredne sezone, da li misliš da bi, ako se ukaže prilika, opet igrao u Evropi?
- Da, sigurno da bih. Zašto da ne?!
Možda da se i vratiš u Partizan? Ili da odeš u neki drugi klub?
- Da, u Partizan, jer ostavio sam u Beogradu ogromne pare, ha,ha. A da ti nisi navijač Crvene zvezde? - zaključio je sa osmehom na licu ovaj intervju Kameron Pejn.
Kurir Sport / Koš magazin
