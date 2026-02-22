Slušaj vest

Kameron Pejn stigao je u Partizan kao veliko pojačanje, ali se nije dugo zadržao u klubu već je napustio Beograd i pojačao Filadelfiju.

Pokušaće da nađe svoje mesto pod suncem u NBA ligi Pejn, a na portalu "Koš magazin" osvanuo je intervju koji je sa njim uradio Darko Dželetović.

Pejn se u ovom razgovoru dotakao perioda provedenog u crno-belom dresu, a vi intervju možete pročitati u nastavku teksta...

Kakvo je bilo tvoje iskustvo u Partizanu?

- Odlično... Zabavno. Sviđalo mi se sve, posebno jedan potpuno novi doživljaj igranja košarke koji je u poređenju s mojim igranjem u Kini (2019-2020, prim.aut.) izgledao totalno drugačije. Ukupno gledajući, sjajno iskustvo.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kad si prvi put kontaktiran od Partizana?

- Odmah jesenas nakon NBA trening kampa i predsezonskih utakmica koje sam u oktobru igrao sa Pejsersima. Mislio sam, nakon što nisam dobio ugovor sa Pejsersima da ću otići nazad u Finiks, postojala je ta mogućnost u tom momentu, ali to se nije desilo, pa mi je dosadilo da čekam predugo da se nešto otvori, i odlučio sam se za odlazak u Partizan.

Dakle zvao te je već Obradović, dok je bio trener? Da li si pitao i Rajakovića o situaciji u Partizanu u tom trenutku?

- Nisam. Čuo sam se da Dvejnom Vašingtonom s kojim sam igrao pre par godina u Finiksu, i on mi je objasnio dosta stvari o potresima u klubu, ali ja sam na sve gledao strogo iz košarkaškog ugla, kao dobru šansu za sebe, da igram u Evroligi. Dvejn mi je rekao sve što me je u tom trenutku interesovalo i kakvo je njegovo iskustvo, jer je u Partizanu igrao i prošle sezone i osvojio trofeje. I onda sam odlučio da odem u Beograd.

Šta ti je bilo najupečatljivije u Partizanu?

- Navijači, naravno. Donose neverovatnu energiju, a i ja sam i sam čovjek koji je bio perfektan za tu situaciju jer sam ponosan na to da sam donosio energiju svakom timu za koji sam igrao.

1/8 Vidi galeriju Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Da, poznat si po tome da svake sezone kažeš da “energija ništa ne košta”.

- Jesam. To je nešto čega se držim tokom čitave moje karijere. I bilo je dosta situacija u Partizanu u kojima sam se toga držao i pomogao timu. Nikada neću da zaboravim utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva na neutralnom parketu kada smo se vratili iz zaostatka od 27 poena i dobili meč. Šteta da tu utakmicu nismo igrali kod kuće nego u praznoj dvorani u Minhenu, jer bi u Beogradu bila prava ludnica.

Već ste bili dobili i jednu utakmicu U Minhenu i pre tog neverovatnog preokreta protiv Hapoela?

- Da i ta utakmica protiv Bajerna u Minhenu, a pogotovo ta protiv Hapoela, su bile ‘turning point’ kad smo shvatili da možemo ravnopravno da igramo protiv bilo koga, nakon svih prethodnih poraza. I poraslo nam je samopouzdanje, pogotovo nakon te utakmice u kojoj smo se vratili iz mrtvih.

1/4 Vidi galeriju Partizan - Hapoel Evroliga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Došao si u Partizan u lošem trenutku. Da li si imao neku pomisao da to možda i nije dobra situacija za tebe?

- Pa jeste, momenat mog dolaska nije bio najbolji za klub. I da, za sve sam čuo pred sami moj dolazak u Beograd. I za probleme u klubu i odlazak legendarnog trenera. Ali, posmatrao sam to i kao izazov, a ne kao neku lošu situaciju u koju dolazim.

Kakva je bila atmosfera među igračima Partizana? Da li su igrači bili utučeni u tom trenutku kad si stigao u Partizan.

- Ne bih rekao da su igrači bili ‘down’. Drugarstvo u timu je bilo prilično dobro. Nekoliko igrača je odlazilo ili su već bili otišli, ali svi koji su ostali su generalno bili u odličnim odnosima, jedni druge su poštovali, i nije bilo problema s strane.

Nije bilo nekih klanova u timu?

- Ne. Ne. To je sjajna grupa momaka koji igraju tamo. Nikakvih problema nije bilo.

Ti si u Partizanu ubačen u vatru odmah, i igrao si dosta. Da li si očekivao da odmah postaneš jedan od glavnih igrača Partizana?

- Jesam. I radovao sam se tome da budem jedan od glavnih, da budem u fokusu. Nisam se klonio toga. U prvoj mojoj utakmici bili smo rastureni sa 30 poena razlike. I morao sam brzo da se prilagodim. Prva stvar na koju sam pomislio je da moram na naučim kako da poentiram. I kako sa budem skorer kao nekad na koledžu kada sam bio glavni igrač u napadu. Pravila su u Evropi nešto drugačija, visoki igrači ne izlaze iz reketa. Defanzivne šeme su totalno drugačije u odnosu na NBA. I morao sam kao bek da brzo shvatim kako igraju moji saigrači i prepoznam njihove tendencije. Ali dobra stvar je bila da sam igrao mnogo. I mislim da sam se nakon kratkog vremena vrlo brzo snašao i da sam igrao dobro.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bez da priželjkujem situaciju da ne ostaneš u NBA naredne sezone, da li misliš da bi, ako se ukaže prilika, opet igrao u Evropi?

- Da, sigurno da bih. Zašto da ne?!

Možda da se i vratiš u Partizan? Ili da odeš u neki drugi klub?

- Da, u Partizan, jer ostavio sam u Beogradu ogromne pare, ha,ha. A da ti nisi navijač Crvene zvezde? - zaključio je sa osmehom na licu ovaj intervju Kameron Pejn.

Kurir Sport / Koš magazin

