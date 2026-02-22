Slušaj vest

Saga koja je već danima bila aktuelna u KK Partizan konačno je rešena - Dilan Osetkovski ostaje u crno.belom dresu do kraja sledeće sezone.

Kako Mozzart Sport saznaje, suspenzija zbog kršenja antidoping pravila u potpunosti je ukinuta, pa se krilni centar vraća u tim Đoana Penjaroje i nastavlja sezonu u crno-belom dresu, a obe strane potpisale su i novi ugovor.

Podsetimo, na dan meča protiv Reala iz Madrida u Evroligi stigla je suspenzija za Dilana Osetkovskog od strane španske antidoping agencije zbog slučaja korišćenja marihuane iz 2023. godine i Partizan je raskinuo ugovor sa ovim igračem.

Ubrzo je reagovao njegov agent, Miodrag Ražnatović, koji je najpre uspeo da obezbedi privremeno ukidanje kazne, a sada je stigla i konačna potvrda, suspenzija je potpuno povučena.

Zbog pravnih okolnosti morao je da se potpiše novi ugovor, a saradnja je dogovorena do kraja naredne sezone, uz opciju izlaska iz ugovora već na kraju tekuće, kako za klub, tako i za igrača.

Očekuje se da Dilan Osetkovski bude u sastavu već za gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu 25. februara.

