Košarkaši Partizana okreću se evroligaškim obaveza, a naredni izazov ih očeje u sredu kada će odmeriti snage sa Fenerbahčeom u sklopu 29. kola elitnog takmičenja.

Navijače zanima kakva je situacija sa ključnim igračima Partizana pred ovu utakmicu, uključujući Dilana Osetkovskog, Karlika Džonsa, kao i Šejka Miltona, a trener crno-belih Đoan Penjaroja saopštio je fantastične vesti.

- Konačno smo kompletni. Svi igrači su u trenažnom procesu, a očekujemo i povratak Miltona i Karlika. Posebno nas raduje što je Osetkovski sada i zvanično tu, bio nam je preko potreban u rotaciji. Za nas u ovom momentu je Dilan veoma važan igrač - rekao je Đoan Penjaroja.

Današnji trening odradio je Karlik Džons koji je spreman za veliki povratak.

- Karlik Džons, poslednje dve sedmice, trenirao je normalno, spreman je da se vrati na teren. Jasno je da posle četiri meseca, da mu treba vremena da se prilagodi. Bio je dobar na treninzima.

Podsetimo, KK Partizan danas je zvanično potvrdio da će Dilan Osetkovski ostati u ekipi.

Saga je konačno završena, suspenzija zbog kršenja antidoping pravila je ukinuta i krilni centar se vraća u tim Đoana Panjaroje.