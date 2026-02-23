Slušaj vest

Plejmejker nije mogao da pomogne ekipi zbog teške povrede noge, a sada je konačno spreman za igru.

Očekuje se da Karlik Džons bude u sastavu Partizana za utakmicu protiv Fenerbahčea koja je na programu u sredu od 20 časova.

"Znaš, blagosloven sam što sam 100 posto spreman i uzbuđen, bio je ovo težak put, usponi i padovi, duge noći, ali konačno sam tu i vratio sam se konačno. Kao što sam rekao, dugo sam čekao na ovaj dan, pre par nedelja kada sam seo u kola bio sam uzbuđen, a vratiti se na parket i priključiti igračima... Jedva čekam", rekao je Džons.

Oseća se veoma dobro.

"Forma je takva, najbolje se osećam posle mnogo vremena, ne znam šta je u "prodavnici", ali sam na zemlji, držim glavu uzdignutom i guram dalje".

Nažalost, Partizan nije ni blizu borbe za plej-of.

"Možemo da pobedimo u bilo kom meču, mali detalji su nas ubili u mnogo mečeva. Ovo je vrlo dobar tim, jedan od najboljih u ligi, moramo biti zajedno i igrati našu igru. Nadam se da ću pomoći sa malim detaljima i odlukama na kraju meča".

Dok nije igrao u klubu su se dešavale razne stvari.

"Bilo je teško, bio sam u tihoj zoni, ne volim da se mešam u to, volim da igram košarku. Vrlo je bilo nesrećno za sve u Partizanu – trenere i igrače, navijače. Šta god da je bilo, moramo da držimo glavu gore, naš posao je da igramo košarku, dolazimo svaki dan ovde u bilo kojim uslovima i guramo dalje".

Bilo je teških trenutaka za njega.

"Da, vrlo težak momenat. Ljudi koji me znaju... Imao sam operaciju na leto, bio van terena tri meseca, bez košarke posle nove povrede još četiri sam morao da budem van terena. Hvala saigračima, familiji, prijateljima, trenerima, proveravali su me uvek, izvlačili iz kuće da jedem i tako to. Cenim to što su pokazali ljubav bez obzira na sve i to je bio dug put".

Veruje da ga čeka uloga koju je imao.

"To je moj posao, vratio sam se i očekujem da budem glavni, tako je bilo pre i biće sada, očekujem. Na sve načine – glasom, strašću, stavom, na bilo koji način. Jedva čekam da pomognem timu".

O radu sa Penjarojom...

"Imali smo nekoliko razgovora, bili su dobri, saznao sam šta da očekujem. Nisam igrao još, ali su razgovori bili dobri. On želi da budem ja, da budem lider, i uzbuđen sam. Nemam iskustva sa ovim štabom, ali je bilo razgovora".

Govorio je o raspoloženju i hemiji u timu.

"Mislim da je hemija dobra, hemija je uvek bila dobra, ali je teško biti srećan kada prolaziš kroz promene i poraze. Teško je biti ti, ali upisano je nekoliko pobeda. Ja se šalim i gledam da držim saigrače srećnima, ostali isto. Moramo biti mi, da budemo motivisani i srećni. Dok god sam ovde, ja ću reći da sam najbolji. Moj tim je 1-1, i Nikov tim je 1-1", rekao je Džons.

