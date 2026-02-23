Slušaj vest

Košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović oglasio se putem svog zvaničnog Tviter naloga.

Sve je počelo kada je lansirana vest da je Silvan Francisko, plejmejker Žalgirisa, praktično novi igrač Barselone. Navodno, dogovoren je dvogodišnji ugovor i samo se čekao potpis...

Nakon što se vest proširila mrežama, postalo je jasno da od ovog posla, barem u formi u kojoj je predstavljen, nema ništa. Miško Ražnatović je još jednom pokazao da ne toleriše nagađanja o njegovim klijentima.

- Beskonačna priča sa lažnim informaciјama, počela јe sa Obst - Dubai, a nastavila se sa Navaro - Baјern... Da vidimo koјi јe sledeći veliki transfer od strane Enimaginanda... - napisao je Ražnatović na svom Tviter nalogu.

