GLASINE O BOMBASTIČNOM TRANSFERU SJAJNOG PLEJMEJKERA IZAZVALE BURU U EVROLIGI! Odmah se oglasio njegov menadžer Miško Ražnatović: Hajde da vidimo šta je sledeće
Španski portal "Encestando" objavio je vest da je najbolji igrač Žalgirisa Silvan Francisko postigao dogovor sa Barselonom i da će od naredne sezone biti igrač katalonskog kluba. Išli su čak i u detalje, pa su objavili da je Francuz sa Barsom dogovorio dvogodišnju saradnju.
Njegov agent Miško Ražnatović odmah je demantovao pisanje španskog portala.
"Priča bez kraja o lažnim informacijama. Počela je sa Andreasom Obstom i Dubaijem, a nastavilo se sa Ibonom Navarom i Bajernom. Hajde da vidimo koji je sledeći veliki transfer "Enimaginanda"" poručio je srpski menadžer.
I sam Francisko rešio je da stavi tačku na glasine o navodnom transferu.
"Lažna vest" napisao je na Instagramu as Žalgirisa.
Francisko je jedan od najboljih igrača u Evroligi ove sezone. Sjajni plejmejker Žalgirisa u elitnom takmičenju prosečno beleži 16.9 poena uz 6.5 asistencija po meču, a Žalgiris zauzima visoko šesto mesto na tabeli sa skorom 16-12.