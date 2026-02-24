Slušaj vest

Španski portal "Encestando" objavio je vest da je najbolji igrač Žalgirisa Silvan Francisko postigao dogovor sa Barselonom i da će od naredne sezone biti igrač katalonskog kluba. Išli su čak i u detalje, pa su objavili da je Francuz sa Barsom dogovorio dvogodišnju saradnju.

Silvan Francisko Foto: Pacific Press / ddp USA / Profimedia

Njegov agent Miško Ražnatović odmah je demantovao pisanje španskog portala.

"Priča bez kraja o lažnim informacijama. Počela je sa Andreasom Obstom i Dubaijem, a nastavilo se sa Ibonom Navarom i Bajernom. Hajde da vidimo koji je sledeći veliki transfer "Enimaginanda"" poručio je srpski menadžer.

I sam Francisko rešio je da stavi tačku na glasine o navodnom transferu.

"Lažna vest" napisao je na Instagramu as Žalgirisa.

Francisko je jedan od najboljih igrača u Evroligi ove sezone. Sjajni plejmejker Žalgirisa u elitnom takmičenju prosečno beleži 16.9 poena uz 6.5 asistencija po meču, a Žalgiris zauzima visoko šesto mesto na tabeli sa skorom 16-12.