PANTER DOBIO PARTIZAN NA SUDU! Crno-beli ostali dužni bivšem kapitenu ozbiljnu svotu novca, evo koliko će morati da plate!
Panter je Imao važeći ugovor sa Partizanom i za sezonu 2024/25, ali je odlučio da pređe u Barselonu.
Partizan je nakon toga smatrao da nije dužan da plati lični godišnji porez na dohodak, koji se u Srbiji obračunava za primanja viša od tri prosečne godišnje zarade.
Na osnovu toga crno-beli su zadržali dve rate u ukupnom iznosu od 350.000 dolara, a polovinu je kasnije isplatio igraču.
Nekadašnji kapiten Partizana je tužio klub, a FIBA Arbitražni tribunal je odredio da će Partizan morati da isplati Kevinu Panteru 200.000 dolara.
Uz to, crno-beli će platiti i 20.000 evra sudskih troškova, prenosi košarkaški portal "Eurohoops".
Partizan je izgubio spor protiv beka koji je napustio klub u leto 2024. godine kada je pojačao Barselonu.
Nakon tri sezone u Partizanu Panter je prešao u Barselonu, a finansijske nesuglasice sa srpskim klubom je rešio godinu i po dana kasnije.
Prema sudskim dokumentima, Panterova neto plata za sezonu 2023/24 iznosila je 2,35 miliona dolara.
Kurir sport/Eurohoops
Bonus video: