Slušaj vest

Panter je Imao važeći ugovor sa Partizanom i za sezonu 2024/25, ali je odlučio da pređe u Barselonu.

Partizan je nakon toga smatrao da nije dužan da plati lični godišnji porez na dohodak, koji se u Srbiji obračunava za primanja viša od tri prosečne godišnje zarade.

Na osnovu toga crno-beli su zadržali dve rate u ukupnom iznosu od 350.000 dolara, a polovinu je kasnije isplatio igraču.

Nekadašnji kapiten Partizana je tužio klub, a FIBA Arbitražni tribunal je odredio da će Partizan morati da isplati Kevinu Panteru 200.000 dolara.

Uz to, crno-beli će platiti i 20.000 evra sudskih troškova, prenosi košarkaški portal "Eurohoops".

1/11 Vidi galeriju Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je izgubio spor protiv beka koji je napustio klub u leto 2024. godine kada je pojačao Barselonu.

Nakon tri sezone u Partizanu Panter je prešao u Barselonu, a finansijske nesuglasice sa srpskim klubom je rešio godinu i po dana kasnije.

Prema sudskim dokumentima, Panterova neto plata za sezonu 2023/24 iznosila je 2,35 miliona dolara.

Kurir sport/Eurohoops

Bonus video: