Slušaj vest

Panter je Imao važeći ugovor sa Partizanom i za sezonu 2024/25, ali je odlučio da pređe u Barselonu.

Partizan je nakon toga smatrao da nije dužan da plati lični godišnji porez na dohodak, koji se u Srbiji obračunava za primanja viša od tri prosečne godišnje zarade.

Na osnovu toga crno-beli su zadržali dve rate u ukupnom iznosu od 350.000 dolara, a polovinu je kasnije isplatio igraču. 

Nekadašnji kapiten Partizana je tužio klub, a FIBA Arbitražni tribunal je odredio da će Partizan morati da isplati Kevinu Panteru 200.000 dolara.

Uz to, crno-beli će platiti i 20.000 evra sudskih troškova, prenosi košarkaški portal "Eurohoops".

Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je izgubio spor protiv beka koji je napustio klub u leto 2024. godine kada je pojačao Barselonu.

Nakon tri sezone u Partizanu Panter je prešao u Barselonu, a finansijske nesuglasice sa srpskim klubom je rešio godinu i po dana kasnije.

Prema sudskim dokumentima, Panterova neto plata za sezonu 2023/24 iznosila je 2,35 miliona dolara.

Kurir sport/Eurohoops

Ne propustiteKošarka"IDI, IDI NE MISLI NA MENE"! Poznati svi detalji transfera Džabarija Parkera - napušta Partizan!
Džabari Parker i Željko Obradović
EvroligaDŽONS PUCA OD SREĆE PRED POVRATAK! Plejmejker Partizana ponovo u timu: Dugo sam čekao ovaj dan
PARTIZAN-ARMANI_73.jpg
EvroligaPENJAROJA SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI! NAVIJAČI PARTIZANA U TRANSU! Crno-beli su konačno na okupu, čak trojica igrača se vraćaju protiv Fenera?!
PARTIZAN-OLYMPIACOS_63.JPG
KošarkaSAGA JE KONAČNO ZAVRŠENA! Oglasio se Partizan i otkrio šta će biti sa Osetkovskim posle haosa oko dopinga i suspenzije!
Dilan Osetkovski

Bonus video:

Uvrede za Kevina Pantera u Areni Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić