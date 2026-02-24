Slušaj vest

Košarkaše Partizana u sredu očekuje novi evroligaški izazov, u okviru 29. kola gostuju Fenerbahčeu.

Evroliga je delegirala sudijsku trojku za ovaj susret, a pravdu će deliti Emilio Perez, Janis Fufis i Manuel Atard.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Crno-beli se trenutno nalaze pri dnu tabele Evrolige, na 19. poziciji, sa učinkom 9-19, pa im je svaki naredni duel od izuzetne važnosti u borbi za bolji plasman.

Ono što može da raduje stručni štab i navijače Partizana jeste povratak Karlika Džonsa na parket, što bi moglo da donese dodatnu energiju koja je i te kako potrebna Parnom valjku.

Ne propustiteEvroligaPANTER DOBIO PARTIZAN NA SUDU! Crno-beli ostali dužni bivšem kapitenu ozbiljnu svotu novca, evo koliko će morati da plate!
kurir najnovija vest
Košarka"IDI, IDI NE MISLI NA MENE"! Poznati svi detalji transfera Džabarija Parkera - napušta Partizan!
Džabari Parker i Željko Obradović
EvroligaDŽONS PUCA OD SREĆE PRED POVRATAK! Plejmejker Partizana ponovo u timu: Dugo sam čekao ovaj dan
PARTIZAN-ARMANI_73.jpg
EvroligaPENJAROJA SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI! NAVIJAČI PARTIZANA U TRANSU! Crno-beli su konačno na okupu, čak trojica igrača se vraćaju protiv Fenera?!
PARTIZAN-OLYMPIACOS_63.JPG

Arijan Lakić odlazi sa terena Izvor: Arena 1 Premium