Evroliga je delegirala sudijsku trojku za ovaj susret, a pravdu će deliti Emilio Perez, Janis Fufis i Manuel Atard.

Crno-beli se trenutno nalaze pri dnu tabele Evrolige , na 19. poziciji, sa učinkom 9-19, pa im je svaki naredni duel od izuzetne važnosti u borbi za bolji plasman.

Ono što može da raduje stručni štab i navijače Partizana jeste povratak Karlika Džonsa na parket, što bi moglo da donese dodatnu energiju koja je i te kako potrebna Parnom valjku.