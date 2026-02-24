Dobro poznata lica.
EVROLIGA JE DONELA ODLUKU! Evo ko sudi utakmicu Partizan - Fenerbahče!
Košarkaše Partizana u sredu očekuje novi evroligaški izazov, u okviru 29. kola gostuju Fenerbahčeu.
Evroliga je delegirala sudijsku trojku za ovaj susret, a pravdu će deliti Emilio Perez, Janis Fufis i Manuel Atard.
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Crno-beli se trenutno nalaze pri dnu tabele Evrolige, na 19. poziciji, sa učinkom 9-19, pa im je svaki naredni duel od izuzetne važnosti u borbi za bolji plasman.
Ono što može da raduje stručni štab i navijače Partizana jeste povratak Karlika Džonsa na parket, što bi moglo da donese dodatnu energiju koja je i te kako potrebna Parnom valjku.
