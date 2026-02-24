"Od samog početka mi je bilo jasno da Kodi neće moći da igra. Razgovarao sam sa njim, poslali smo i pismo klubu, oni su nam odgovorili da ne mogu da ga puste. Apsolutno normalno. Ima utakmicu 26. februara u Beogradu. Čekirali smo mu svakako karte, ali nije realno da molimo ili da ulazimo u konflikt sa njegovim klubom. Nerealno je za njega da putuje čitav dan i sa jedne utakmice dođe praktično direktno na drugu. Zvaćemo De Bosta da nam ponovo pomogne, mada je sada malo stariji", rekao je selektor Ljubomir Minčev.