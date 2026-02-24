Slušaj vest

Reprezentacija Bugarske će u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 27. februara igrati protiv Norveške u gostima, a 2. marta će, takođe kao gost, igrati protiv Jermenije.

Na tim utakmicama selektor Ljubomir Minčev neće moći da računa na Kodija Miler-Mekintajera.

"Od samog početka mi je bilo jasno da Kodi neće moći da igra. Razgovarao sam sa njim, poslali smo i pismo klubu, oni su nam odgovorili da ne mogu da ga puste. Apsolutno normalno. Ima utakmicu 26. februara u Beogradu. Čekirali smo mu svakako karte, ali nije realno da molimo ili da ulazimo u konflikt sa njegovim klubom. Nerealno je za njega da putuje čitav dan i sa jedne utakmice dođe praktično direktno na drugu. Zvaćemo De Bosta da nam ponovo pomogne, mada je sada malo stariji", rekao je selektor Ljubomir Minčev.

Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Kada je reč o Saši Vezenkovu, sve zavisi od njegovog zdravstvenog stanja.

"Razgovarao sam sa Vezenkovim danas. Povredio se u finalu kupa protiv Panatinaikosa i izašao je zbog povrede. Pričali smo i rekao mi je ako bude uspeo da zaigra protiv Žalgirisa u Litvaniji, igraće i za nas. Ako ne bude mogao da igra u Litvaniji, neće nam se ni priključiti".

