Crno-beli su u prethodnom kolu izgubili od Real Madrida u Beogradskoj areni (73:77), dok je aktuelni šampion Evrope, kao gost, savladao Panatinaikos rezultatom 83:85.

U prvom ovosezonskom susretu u Beogradu, Fenerbahče je pobedio crno-bele rezultatom 87:99.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da se nekolicina igrača vratila treninzima posle povreda i da ekipa ima samopouzdanja da odigra dobro protiv aktuelnog šampiona Evrolige Fenerbahčea u predstojećoj utakmici u Istanbulu.

"Imali smo dovoljno vremena da se oporavimo i da se vratimo u normalu. (Isak) Bonga se vratio treninzima, Sterling (Braun) će to uraditi sutra. Karlik (Džons) i Šejk (Milton) su na 100 odsto i treniraju. Čeka nas teška utakmica", rekao je Penjaroja.