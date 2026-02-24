Slušaj vest

Crveno-beli će u okviru 29. kola Evrolige u sredu od 20.30 časova biti domaćini turskom timu.

"Efes je izvanredna ekipa. Dominantno su dobili Valensiju koja je izdominirala ovde. Igrali su na jednu loptu sa Fenerbahčeom. Igraju mnogo agresivnije u odbrani u odnosu na prvi meč. Sigurno su ekipa koja je našla i bolji ritam i opravdano je trenersko pribojavanje kako ćeš da izgledaš jer ćeš ispred sebe imati ozbiljnog protivnika", rekao je Saša Obradović.

O pojedincima iz Efesa...

"Li je jedan od faktora, ima 15-ak poena. Zajedno sa centrima, Poarje nije bio izvestan da li će da igra, mislim da je opravdano pribojavanje kako ćeš da izađeš".

Može li Crvena zvezda da smanji oscilacije u igri.

"Što se nas tiče, iz ovog rasporeda, a i iz viđenog posle osvajanja Kupa moramo da naučimo i iz ove sezone i iz prošlosti kako je kad nismo igrali na najboljem nivou. Po meni dve ključne utakmice ako bih rekao je Barselona ovde, emocije su se digle, navijači su došli, možda smo sagoreli, s druge strane, Žalgiris tamo gde sigurno smo odigrali ispod svakog nivoa i dobro je da se takva utakmica desila i da znamo po meni najvažnije da moramo da imamo dobro lice, da budemo pametni u euforiji, a u lošem momentu da znamo šta radimo na terenu".

Pričao je Obradović i o Pablu Lasu, treneru Efesa.

"Igra sa dosta ljudi u rotaciji, tako je bilo i u Realu. Kad ljudi kažu "svako bi mogao da osvoji sa onim timom", to je priča košarkaških laika, to uvek treba staviti na svoje mesto pogotovo zbog egoa, to treba sklopiti, on je to radio na najbolji način. Ne vidim pad energije kod njega, ja ga poštujem kao trenera".

Crveno-beli su imali puno problema sa povredama ove sezone.

"Fokusiran sam na ono što nam je dalo rezultat. Dobro je da su zdravi, treba svi da budu strpljivi, da razumeju poziciju i situaciju. Ono što najbolje imamo ćemo da koristimo, svi ostali povređeni moraju prvo da dođu na fizički nivo da bi igrači, posebno govorimo o Karteru, Riveru".

A, kakvo je njihovo stanje?

"Karter je počeo sa treninzima, nisu to noge koje mogu sad da dobiju šansu, treba vremena da se fizički vrati, ali bitno da je počeo da radi. Rivero je individualno još".

Obradio se trener Zvezde navijačima.

"Iskoristio bih priliku da pozovem navijače zbog važnosti utakmice, mislim da će svaka utakmica do kraja biti jako teška. Treba igrati na gostovanjima, kući moramo da pobeđujemo utakmice, najopasniji su oni koji imaju najmanje šanse. Ova ekipa Efesa ima pritisak čuvanja velikog tima. Ima dosta dobrih igrača, znaju to da rade. Svaki navijač je toliko važan, kao šesti igrač, da li kao pritisak u menjanju sudijskih odluka, da li protivnika. Svaka utakmica se meri i ocenjuje, važno nam je da imamo svakoga, naši navijači su najveći faktor".

Prošle sezone je nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća došlo do pada.

"Svako može da bude u toj situaciiji posle osvajanja Kupa, možeš da uđeš u euforiju. To iskustvo je važno i kroz celu Evroligu, pogotovo ako imaš velike ciljeve, treba da se nosiš sa pritiskom posle dobrih, ali i posle loših momenata. Sve što je moglo da se desi loše prošle godine, desilo se. Možda je to bilo i neko samozadovoljenje, pa i povrede posle toga...", rekao je Saša Obradović.

