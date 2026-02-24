Čima Moneke je pred utakmicu protiv Efesa otkrio da se ne oseća najbolje.

Kako kaže ljubimac navijača Crvene zvezde probleme koje ima traju već neko vreme. Tačnije, od 5. decembra i utakmice protiv Barselone u Beogradskoj areni.

Čima Moneke u poslednje vreme jeste pružao nešto slabije partije, izuzev utakmice protiv Makabija, od onoga na šta je navikao navijače, a moguće je da je to posledica povrede i umora koji donosi činjenica da igra nepotpuno spreman.

"Nisam zdrav od utakmice sa Barselonom, imam problem sa ahilovom tetivom u obe noge", rekao je Moneke uoči utakmice protiv Efesa.

Dodao je kada najviše primećuje da se ne oseća najbolje.

"Kad idem uz stepenice, osećam se kao da imam 75 godina".

Moneke je dobio manji odmor usled obaveza ekipe u Kupu Radivoja Koraća. Saša Obradović nije poveo Nigerijca u Niš, a do takve odluke je došao možda baš zbog nešto lošijeg fizičkog stanja košarkaša.

Poslednju utakmicu je odigrao 15. februara protiv Igokee u ABA ligi, a videćemo protiv Efesa da li mu je prijala pauza.

"Kada pogledam sada, osećam se kao da je trener doneo pravu odluku da me fizički spremi bolje, ali i mentalno. Dobio sam vreme da napunim baterije i da se osvežim jer je ovo ipak duga sezona", rekao je Moneke.

