Iako je budžet za ovu sezonu bio peti najveći u celoj Evroligi (prema procenama portala "Basketnews"), Anadolu Efes je doživeo pravi brodolom.

Efes, koji je doživeo najveće razočaranje u svojoj istoriji kada je reč o nastupu u Evroligi uprkos rekordnom budžetu, nalazi se na ivici rastanka sa sportskim direktorom, Ismailom Šenolom.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Ukoliko se potvrdi odlazak Šenola, očekuje se da će ga na odgovornoj funkciji zameniti bivši igrač kluba, Krunoslav Simon koji je na istoj poziciji od nedavno i u Košarkaškom savezu Hrvatske.

Podsetimo, Efes u sredu gostuje Crvenoj zvezdi od 20.30 u 29. kolu Evrolige.

