Iako je budžet za ovu sezonu bio peti najveći u celoj Evroligi (prema procenama portala "Basketnews"), Anadolu Efes je doživeo pravi brodolom.

Efes, koji je doživeo najveće razočaranje u svojoj istoriji kada je reč o nastupu u Evroligi uprkos rekordnom budžetu, nalazi se na ivici rastanka sa sportskim direktorom, Ismailom Šenolom.

Ukoliko se potvrdi odlazak Šenola, očekuje se da će ga na odgovornoj funkciji zameniti bivši igrač kluba, Krunoslav Simon koji je na istoj poziciji od nedavno i u Košarkaškom savezu Hrvatske.

Podsetimo, Efes u sredu gostuje Crvenoj zvezdi od 20.30 u 29. kolu Evrolige.

