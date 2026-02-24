Smena u rukovodećim strukturama kluba.
leti iz kluba
DAN PRED DOLAZAK EFESA U ARENU NA NOGE ZVEZDI! Sportski direktor pred otkazom, leti iz kluba?
Iako je budžet za ovu sezonu bio peti najveći u celoj Evroligi (prema procenama portala "Basketnews"), Anadolu Efes je doživeo pravi brodolom.
Efes, koji je doživeo najveće razočaranje u svojoj istoriji kada je reč o nastupu u Evroligi uprkos rekordnom budžetu, nalazi se na ivici rastanka sa sportskim direktorom, Ismailom Šenolom.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Ukoliko se potvrdi odlazak Šenola, očekuje se da će ga na odgovornoj funkciji zameniti bivši igrač kluba, Krunoslav Simon koji je na istoj poziciji od nedavno i u Košarkaškom savezu Hrvatske.
Podsetimo, Efes u sredu gostuje Crvenoj zvezdi od 20.30 u 29. kolu Evrolige.
