Iza Partizana je težak period, a crno-beli su se od dolaska Đoana Penjaroje podigli u Evroligi, uz veliki kiks na tek završenom Kupu Radivoja Koraća.

Crno-bele na leto čeka potencijalna nova rekonstrukcija tima, jer petorici košarkaša ističe ugovor u junu 2026.

Reč je o: Karliku Džonsu, Dvejnu Vašingtonu, Vanji Marinkoviću, Niku Kalatesu i Tonje Džekiriju.

Dilan Osetkovski se nakon suspenzije vratio u tim i sa crno-belima je potpisao ugovor do kraja naredne sezone.

Videćemo koji put će crno-beli izabrati na leto, ali nema dileme da će u Humskoj biti promena.

U međuvremenu klub su napustili Kameron Pejn, Tajrik Džons i očekuje se još da Džabari Parker bude pozajmljen Huventud.

