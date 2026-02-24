Na leto Partizan očekuje velike promene, jer ugovori ističu Karliku Džonsu, Dvejnu Vašingtonu i drugima. Saznajte više!
NOVA REKONSTRUKCIJA PARTIZANA NA LETO - Ko sve napušta Humsku? Ugovori uskoro ističu!
Iza Partizana je težak period, a crno-beli su se od dolaska Đoana Penjaroje podigli u Evroligi, uz veliki kiks na tek završenom Kupu Radivoja Koraća.
Crno-bele na leto čeka potencijalna nova rekonstrukcija tima, jer petorici košarkaša ističe ugovor u junu 2026.
Reč je o: Karliku Džonsu, Dvejnu Vašingtonu, Vanji Marinkoviću, Niku Kalatesu i Tonje Džekiriju.
Dilan Osetkovski se nakon suspenzije vratio u tim i sa crno-belima je potpisao ugovor do kraja naredne sezone.
Videćemo koji put će crno-beli izabrati na leto, ali nema dileme da će u Humskoj biti promena.
U međuvremenu klub su napustili Kameron Pejn, Tajrik Džons i očekuje se još da Džabari Parker bude pozajmljen Huventud.
