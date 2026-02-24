Slušaj vest

Crvena zvezda je prošlog leta napravila nekoliko sjajnih poteza, tu pre svega mislimo na dolaske Džordana, Ebuke Izundua i kasnije doselekcije dolascima Džereda Batlera i Donatasa Motiejunasa.

Zvezda dobro gura ove sezone u Evroligi i na 10 do kraja takmičenja nalazi se na učinku od 16-12.

U dresu Zvezdu je Džordan Nvora eksplodirao i postao jedan od najboljih strelaca u Evroligi, dok je Ebuka Izundua, onako ispod radara, izrastao kvalitetnog i nezamenjivog centra u sistemu Saše Obradovića.

Ipak, čak osmorici košarkaša ističu ugovori na leto, a među njima su lideri ovog tima: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu, Dejan Davidovac itd...

Videćemo kakve će biti odluke Zvezde na leto, ali nema sumnje da biti novih potpisa, ali i odlazaka sa Malog Kalemegdana.

