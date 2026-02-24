Slušaj vest

Crvena zvezda je prošlog leta napravila nekoliko sjajnih poteza, tu pre svega mislimo na dolaske Džordana, Ebuke Izundua i kasnije doselekcije dolascima Džereda Batlera i Donatasa Motiejunasa.

Zvezda dobro gura ove sezone u Evroligi i na 10 do kraja takmičenja nalazi se na učinku od 16-12.

Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U dresu Zvezdu je Džordan Nvora eksplodirao i postao jedan od najboljih strelaca u Evroligi, dok je Ebuka Izundua, onako ispod radara, izrastao kvalitetnog i nezamenjivog centra u sistemu Saše Obradovića.

Ipak, čak osmorici košarkaša ističu ugovori na leto, a među njima su lideri ovog tima: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu, Dejan Davidovac itd...

Ko sve napušta Crvenu zvezdu na leto?
Ko sve napušta Crvenu zvezdu na leto? Foto: Printscreen/Basketnews

Videćemo kakve će biti odluke Zvezde na leto, ali nema sumnje da biti novih potpisa, ali i odlazaka sa Malog Kalemegdana.

Ne propustiteEvroligaNOVA REKONSTRUKCIJA PARTIZANA NA LETO - Ko sve napušta Humsku? Ugovori uskoro ističu!
KK Partizan
EvroligaPABLO LASO NAHVALIO ZVEZDU: Trener Efesa u superlativima govorio o crveno-belima pred meč u Areni...
Screenshot 2026-01-02 203848.jpg
FudbalOTKRIVENO KAKO JE VELJKO PAUNOVIĆ POSTAO SELEKTOR SRBIJE: Rekao je da ne može, a onda je zazvonio telefon...
Veljko Paunović
TenisKURIR NA LICU MESTA! EKSKLUZIVNO - OVO MORATE DA PROČITATE: Simpatična priča sa Ramazanske večere sa Vavrinkom i Cicipasom! (FOTO)
WhatsApp Image 202cic6-02-24 at 4.47.17 PM.jpeg

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković sa Delijama posle pobede u derbiju Izvor: Kurir televizija