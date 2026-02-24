KO SVE ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE NA LETO? Nvori ističe ugovor, ali nije jedini! Bila bi baš šteta da ode...
Crvena zvezda je prošlog leta napravila nekoliko sjajnih poteza, tu pre svega mislimo na dolaske Džordana, Ebuke Izundua i kasnije doselekcije dolascima Džereda Batlera i Donatasa Motiejunasa.
Zvezda dobro gura ove sezone u Evroligi i na 10 do kraja takmičenja nalazi se na učinku od 16-12.
U dresu Zvezdu je Džordan Nvora eksplodirao i postao jedan od najboljih strelaca u Evroligi, dok je Ebuka Izundua, onako ispod radara, izrastao kvalitetnog i nezamenjivog centra u sistemu Saše Obradovića.
Ipak, čak osmorici košarkaša ističu ugovori na leto, a među njima su lideri ovog tima: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu, Dejan Davidovac itd...
Videćemo kakve će biti odluke Zvezde na leto, ali nema sumnje da biti novih potpisa, ali i odlazaka sa Malog Kalemegdana.
