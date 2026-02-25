Posle osvojenog Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda se okreće obavezama u Evroligi. Efes od 20.30 stiže u Beogradsku arenu.
NASTAVLJA SE EVROLIGA! Evo gde možete gledati okršaj Crvene zvezde i Anadolu Efesa!
Košarkaši Crvene zvezde od 20.30 dočekuje Anadolu Efes u utakmici 29. kola Evrolige.
Zvezda je prethodno osvojila Kup Radivoja Koraća u Nišu, šesti put uzastopno, a posle novog trofeja, četu Saše Obradovića čekaju važne obaveze i u Evroligi.
Utakmicu izmešu Crvene zvezde i Efesa možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
