Košarkaši Crvene zvezde od 20.30 dočekuje Anadolu Efes u utakmici 29. kola Evrolige.

Zvezda je prethodno osvojila Kup Radivoja Koraća u Nišu, šesti put uzastopno, a posle novog trofeja, četu Saše Obradovića čekaju važne obaveze i u Evroligi.

Utakmicu izmešu Crvene zvezde i Efesa možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

