Srpski košarkaš Nikola Đurišić se nedavno rastao sa Atlanta Houksima nakon neuspele epizode u NBA ligi.

Kako javlja "Meridian sport", Đurišić je blizu dolaska u Crvenu zvezdu!

Nikola Đurišić Foto: Starsport, Carlos Tischler / Zuma Press / Profimedia

Čim je rastanak bio izvestan, predsednik kluba sa Malog Kalemgdana Željko Drčelić je svim silama krenuo po bivšeg đaka Mege, koji je dao zeleno svetlo i očekuje se da stavi potpis na ugovor sa timom koji mu je u srcu od malena.

Detalji i konačna finalizacija očekuje se u narednim danima.

