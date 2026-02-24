Crvena zvezda na pragu pojačanja! Nikola Đurišić blizu potpisivanja ugovora nakon rastanka sa Atlanta Houksima.
BUM-BUM! NBA pojačanje na pragu Crvene zvezde, detonacija na Malom Kalemegdanu!
Srpski košarkaš Nikola Đurišić se nedavno rastao sa Atlanta Houksima nakon neuspele epizode u NBA ligi.
Kako javlja "Meridian sport", Đurišić je blizu dolaska u Crvenu zvezdu!
Nikola Đurišić Foto: Starsport, Carlos Tischler / Zuma Press / Profimedia
Čim je rastanak bio izvestan, predsednik kluba sa Malog Kalemgdana Željko Drčelić je svim silama krenuo po bivšeg đaka Mege, koji je dao zeleno svetlo i očekuje se da stavi potpis na ugovor sa timom koji mu je u srcu od malena.
Detalji i konačna finalizacija očekuje se u narednim danima.
